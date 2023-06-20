Предательницу Ани Лорак заметили на испанскому курорте: сильно растолстела и изменилась до неузнаваемости (видео)

Бывшая украинская звезда предпочитает и дальше молчать о войне в Украине

Предательница Украины Ани Лорак, по-видимому, перестала следить за своей внешностью, в сети уже давно смеются над ее вторым подбородком и опухшим лицом, а недавно скандальную знаменитость "подловили" на испанском курорте, где она отдыхала со своим мужчиной.

На кадрах, опубликованных на Telegram-странице Harley Quinn, заметно, что фигура запроданки сильно изменилась, она заметно прибавила в весе, о чем свидетельствуют ее толстые ляжки. Бывшая украинская певица отдыха на пляже в Пальма-де-Майорка со своим мужчиной Исааком Виджраку.

Ани Лорак была в черном слитном купальнике, а ее возлюбленный в красных шортах. Они вместе загорали на пляже и купались в волнах.

В сети подметили, что предательница, судя по всему, обнищала, поскольку у нее не хватает денег, чтобы нанять себе фитнес-тренера и даже взять в аренду лежак.

Ани Лорак удивила располневшей фигурой

"Телеграф" писал ранее, что скандальная певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о войне в Украине, рассказала, как встретила своего нового мужчину.