Россияне в который раз против концерта Ани Лорак, боясь, что якобы она отдаст деньги на ВСУ

Певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о зверствах российских оккупантов в Украине, собралась гастролировать по рф. Правда, в который раз попала в немилость, а концерты звезды снова потребовали отменить.

Информация о том, что в рф написали письмо с требованием отменить выступление Ани Лорак в Подмосковье, разместили росмедиа 22 августа 2023 года. Пока украинцы шутят над "помощью" запроданки для нашей армии, россияне и правда боятся, что доходы от концерта уйдут к ВСУ.

Так, Ани Лорак анонсировала выступление в честь своего 45-летия в Подмосковье 27 сентября, но в ответ получила кляузу. Как пишет Телеграм-канал "Подъём", к тамошнему губернатору обратился некий Виталий Бородин – "глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией". "Нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян": говорится в письме россиянина.

В рф не впервые пытаются "отменить" Ани Лорак. Слухи о ее "спонсировании" украинской армии муссируются в соцсетях с весны. Певица оправдывалась, что никогда не помогала военным. В Украине же эта тема стала поводом для шуток. Предательницу Лорак высмеял Сергей Притула. Сеть иронизировала и над тем, как якобы артистка "запустила" дрон на москву.

Добавим, что Ани Лорак продолжает жить в рф и работать на россиян. Недавно стало известно о ее участии как судьи в российском популярном музыкальном шоу. Однако публика с негативом восприняла эту новость.