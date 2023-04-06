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Лорак прокомментировала российской журналистке свое спонсирование ВСУ (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Предательница Украины Каролина Куек, она же Ани Лорак Новость обновлена 06 апреля 2023, 17:20
Предательница Украины Каролина Куек, она же Ани Лорак. Фото https://www.instagram.com/anilorak/

Предательница Украины заявила, что оказалась "посреди двух огней"

Оскандалившаяся в россии за якобы помощь ВСУ Ани Лорак попробовала оправдаться.

В интервью российскому YouTube-каналу Super в шоу "Алена, блин!" 44-летняя исполнительница рассказала, что она думает об отменах своих концертов в российских городах на фоне слухов о финансировании украинских военных в войне с захватчиками.

"Когда дело дошло до очевидной клеветы… Надо что-то говорить. Люди пользуются этой ситуацией. Я не могу помогать военным, на военные нужды, потому что у меня нет этого в природе. Этого не будет никогда. Я хочу держаться подальше от этого. Я человек, который живет в своем мире", — сказала певица, которая продолжает строить карьеру в стране-агрессорше и дружить с пропагандистами, артистами-путинистами, поддерживающие агрессивную политику путина и призывающие убивать земляков самой же Ани Лорак.

Напомним, что недавно Лорак дала якобы благотворительный акустический концерт, полученные средства от которого должны были пойти "людям, которые нуждаются в помощи". По словам предательницы, нужна была помощь женщинам (Лорак не говорит украинкам, хотя это имеется ввиду), которые остались без крыши над головой (и то, что так случилось из-за вторжения рф в мирную Украину, Лорак так же умалчивает).

ани лорак

Позже Ани Лорак заявила, что решила не занимать никакую позицию "по конфликту" между Украиной и россией, и ее решение "никак не продиктовано политикой". И вообще — "музыка спасет мир, преодолеет все границы и однажды объединит всех в гармонии".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в декабре 2022 года Ани Лорак окончательно отреклась от Украины. Несколькими месяцами ранее, в начале марта, ее отрекся ее родной город. Из-за позиции известной певицы-предательницы в Черновцах решили убрать из местной Аллеи славы ее именную звезду.

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#Ани Лорак #ВСУ