Пользователи сети "уничтожили" Ани Лорак за участие в российском музыкальном шоу: ополчились даже россияне

На днях певицу назначили в жюри российского шоу

Пользователи сети гневно отреагировали на публикацию в Instagram предательницы Украины Ани Лорак. В посте бывшая украинская звезда спрашивает, какие песни бы они хотели бы услышать в российском музыкальном проекте в сентябре. На днях певицу назначили в жюри этого шоу.

Россияне отреагировали на это гневными возгласами. Комментируя назначение Лорак судьей, они написали, что не нужна им Ани Лорак, нет ей места в россии, и предложили ввести звание врага народа для руководителей федеральных каналов, пустивших ее на ростелевидение.

"С нетерпением жду встречи с моими любимыми зрителями. Готовим много сюрпризов для вас 27 сентября. Какие песни хотели бы услышать в новом шоу", — написала запроданка в Instagram. Она также опубликовала видео из репетиционного зала.

"Одно пустое самолюбование", — первой отреагировала на публикацию пользователь Ксения. Другой комментатор отметил, что человек, предавший однажды, предаст еще много раз. "Предательство — это черта характера", — написала ksjushasolodovnik.

Пользователь Катерина перечислила игнорирующей геноцид собственного народа певице песни, которые хотелось бы услышать. Среди них "Гимн сечевых стрельцов", "Там под львовским замком" и другие.

Пользователи напомнили предательнице о новорожденном, которого убила российская ракета, в то время как она поет в стране, напавшей на ее родную землю. И написали, что от предателей не хотят слышать никаких песен.

Пользователи Facebook поинтересовались у Лорак, не стыдно ли ей веселиться, когда россияне убивают украинцев, в том числе детей и стариков. Другой пользователь посоветовал ей спеть во время воздушной тревоги. "Что это такое?", — спросил еще один.

Ранее мы писали, что предательницу Ани Лорак заметили на испанском курорте. Она сильно растолстела и изменилась до неузнаваемости.