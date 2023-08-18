Користувачі мережі "знищили" Ані Лорак за участь у російському музичному шоу: проти навіть росіяни

Днями співачку призначили до журі музичного шоу

Користувачі мережі гнівно відреагували на публікацію в Instagram зрадниці України Ані Лорак. У посту колишня українська зірка запитує, які б пісні вони хотіли б почути в російському музичному проекті у вересні. Днями співачку призначили до журі цього шоу.

Росіяни відреагували на це гнівними вигуками. У коментарях щодо призначення Лорак суддею журі вони написали, що не потрібна їм Ані Лорак, немає їй місця в Росії, і запропонували ввести звання ворога народу для керівників федеральних каналів, які пустили її на ростелебачення.

"З нетерпінням чекаю на зустріч із моїми улюбленими глядачами. Готуємо багато сюрпризів для вас 27 вересня. Які пісні хотіли б почути в новому шоу", — написала запроданка в Instagram. Вона також опублікувала відео із репетиційної зали.

"Одне порожнє самолюбування", — першою відреагувала на публікацію користувач Ксенія. Інший коментатор зазначив, що людина, яка одного разу зрадила, зрадить ще багато разів. "Зрада — це риса характеру", — написала ksjushasolodovnik.

Користувач Катерина перерахувала пісні, які хотілося б почути від співачки, яка ігнорує геноцид власного народу. Серед них "Гімн січових стрільців", "Там під львівським замком" та інші.

Користувачі нагадали зрадниці про новонародженого, якого вбила російська ракета, тоді як вона співає в країні, яка напала на її рідну землю. І написали, що від зрадників не хочуть чути жодних пісень.

Користувачі Facebook поцікавилися у Лорак, чи не соромно їй веселитися, коли росіяни вбивають українців, зокрема дітей та людей похилого віку. Інший користувач порадив їй заспівати під час повітряної тривоги. "Що це таке?", — запитав ще один.

Раніше ми писали, що зрадницю Ані Лорак помітили на іспанському курорті. Вона сильно погладшала і змінилася до невпізнання.