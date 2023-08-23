"Подарунок життя, який я буду берегти вічність": Андре Тан показав рідкісні фото 8-річної доньки

Дівчинка святкує своє 8-річчя в День Державного прапора

Український дизайнер Андре Тан (Андрій Тищенко) звернувся до своєї рідної доньки Софії, яка 23 серпня, в День Державного прапора України святкує своє 8-річчя.

В Інстаграмі експерт в області моди і стилю написав, що пам'ятає кожну хвилину того дня, коли дівчинка з'явилася на світ. "Ти навіть не уявляєш, скільки нових емоцій, кольорів і радості ти мені подарувала. І ось тобі вже 8 років. Мені не вистачає слів, щоб описати всю ту любов, яку я відчуваю до тебе", — написав Андре Тан.

Дизайнер побажав донечці зростати здоровою, щасливою і веселою дівчинкою, не дивлячись на війну у її країні. Також чоловік поділився з шанувальниками рідкісними фото Софії, але її обличчя досі не показав загалу.

"Я зроблю все, щоб ти росла у любові, радості і мала найщасливіше і безтурботне дитинство, незважаючи на все! Ти саме той подарунок життя, який я буду берегти вічність! Люблю тебе", — написав Тан.

Андре Тан приховує, який вигляд має його донька Софія

Дизайнер проводить з донькою вільний час

Нагадаємо, що Софія зявилась на світ у шлюбі Андре Тана з підприємицею Аліною Харечко. Про розлучення після 9 років сімейного життя дизайнер повідомив у травні 2021 року. До цього подружжя вже рік не жило разом. Андре Тан розповів, що причиною розставання стали постійні сварки через дизайнерські амбіції кожного.

У січні Аліна Харечко розповіла, як її колишній чоловік ставиться до дочки. За словами жінки, Андре Тан може "підняти на вуха весь Київ", якщо з його дитиною щось станеться.