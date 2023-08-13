Как красиво и стильно носить наряды белого цвета: советы стилиста и идеи для летних образов (фото)

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Белый цвет словно создан для лета. Именно в лучах солнца и на загорелой коже он раскрывается как можно лучше. Кстати, белые платья-рубашки входят в топ актуальных трендов, которые следует рассмотреть для покупки в осенний сезон.

Персональный стилист Марина Фадиева отмечает, что разные оттенки светлых цветов имеют разный вид на разных тканях и фактурах. К примеру, лен и хлопок лучше выдерживают чистый белый цвет. В то время как сатин или шелк выглядят лучше в молочном цвете.

По словам эксперта, ей лично больше всего нравятся белые образы с контрастными черными или коричневыми аксессуарами. Фадиева поделилась подборкой белых образов на лето 2023 года, которые точно следует воплотить в жизнь, пока греет летнее солнышко.

Пока бренды постепенно начинают презентовать свои осенние вещи, хотим напомнить, что лето еще не закончилось. О многослойных образах мы уже писали. Также настал черед ярких и легких луков, которые "раскрасят" ваш летний гардероб.

Раньше мы писали, как стильно носить костюмный трендовый жилет. Этот элемент гардероба имеет множество вариантов современной стилизации.