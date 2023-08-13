Укр

Как красиво и стильно носить наряды белого цвета: советы стилиста и идеи для летних образов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Белый – хит летнего сезона 2023 Новость обновлена 13 августа 2023, 07:59
Белый – хит летнего сезона 2023. Фото Freepik

Всегда свежо, романтично и по летнем своевременно

Белый цвет словно создан для лета. Именно в лучах солнца и на загорелой коже он раскрывается как можно лучше. Кстати, белые платья-рубашки входят в топ актуальных трендов, которые следует рассмотреть для покупки в осенний сезон.

Персональный стилист Марина Фадиева отмечает, что разные оттенки светлых цветов имеют разный вид на разных тканях и фактурах. К примеру, лен и хлопок лучше выдерживают чистый белый цвет. В то время как сатин или шелк выглядят лучше в молочном цвете.

По словам эксперта, ей лично больше всего нравятся белые образы с контрастными черными или коричневыми аксессуарами. Фадиева поделилась подборкой белых образов на лето 2023 года, которые точно следует воплотить в жизнь, пока греет летнее солнышко.

белый костюм на девушках
белые платья на девушках
белые платья
белые штаны
белый костюм белые шорты белые штаны
белое платье

Пока бренды постепенно начинают презентовать свои осенние вещи, хотим напомнить, что лето еще не закончилось. О многослойных образах мы уже писали. Также настал черед ярких и легких луков, которые "раскрасят" ваш летний гардероб.

Раньше мы писали, как стильно носить костюмный трендовый жилет. Этот элемент гардероба имеет множество вариантов современной стилизации.

Теги:
#Мода #Стиль #Белый цвет #белый наряд