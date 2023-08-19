Тина Кароль посылала россиян со сцены драмтеатра в Чернигове накануне атаки: в сети показали видео

Концерт Тины Кароль в Чернигове чуть не был сорван из-за тревог, но певица успела выступить за несколько дней до обстрела театра

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на удар рф по Чернигову 19 августа 2023 года. За два дня до трагедии звезда пела в театре, в который россияне попали ракетой.

На выступлении 17 августа 2023 года Тина Кароль со сцены обругала оккупантов. Видео момента выложили в сеть.

В Insta Stories 19 августа 2023 года Тина Кароль выразила соболезнования жертвам российского обстрела в Чернигове: "Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших в Чернигове. Ужасный террор. Не сдадимся, не подчинимся".

Реакция Тины Кароль на обстрел Чернигова

Только за несколько дней до ракетной атаки оккупантов, 17 августа, состоялся концерт певицы. Тина Кароль пела в облдрамтеатре им. Т.Г. Шевченко, пострадавшем от россиян сегодня, 19 августа. Выступление артистки чуть не было отменено из-за объявленной воздушной тревоги.

"Пусть идут они в с*аку. Сегодня будет полноценный концерт, безразлично что", — сказала Тина Кароль со сцены театра в Чернигове.

Кроме того, после завершения концерта артистка вышла к фанам на бис. Знаменитость уже переоделась и просто босиком вместе со зрителями пела песню "Вільна" (дуэтный трек с Юлией Саниной).

"Стойкий Чернигов, ваша жажда жизни пробирала до костей. Наша с вами импровизация, после двухчасового концерта, дала новые смыслы и вдохновение", — говорится в сообщении Тины Кароль.

Как сообщалось, 19 августа 2023 года рф ударила по центру Чернигова. Из-за атаки пострадали несколько зданий. Уже известно о семи погибших, более трех десятков человек получили травмы.