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Тина Кароль посылала россиян со сцены драмтеатра в Чернигове накануне атаки: в сети показали видео

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Тина Кароль не смогла сдержать слов Новость обновлена 19 августа 2023, 18:40
Тина Кароль не смогла сдержать слов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Концерт Тины Кароль в Чернигове чуть не был сорван из-за тревог, но певица успела выступить за несколько дней до обстрела театра

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на удар рф по Чернигову 19 августа 2023 года. За два дня до трагедии звезда пела в театре, в который россияне попали ракетой.

На выступлении 17 августа 2023 года Тина Кароль со сцены обругала оккупантов. Видео момента выложили в сеть.

В Insta Stories 19 августа 2023 года Тина Кароль выразила соболезнования жертвам российского обстрела в Чернигове: "Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших в Чернигове. Ужасный террор. Не сдадимся, не подчинимся".

Тина Кароль, Чернигов
Реакция Тины Кароль на обстрел Чернигова

Только за несколько дней до ракетной атаки оккупантов, 17 августа, состоялся концерт певицы. Тина Кароль пела в облдрамтеатре им. Т.Г. Шевченко, пострадавшем от россиян сегодня, 19 августа. Выступление артистки чуть не было отменено из-за объявленной воздушной тревоги.

"Пусть идут они в с*аку. Сегодня будет полноценный концерт, безразлично что", — сказала Тина Кароль со сцены театра в Чернигове.

Кроме того, после завершения концерта артистка вышла к фанам на бис. Знаменитость уже переоделась и просто босиком вместе со зрителями пела песню "Вільна" (дуэтный трек с Юлией Саниной).

"Стойкий Чернигов, ваша жажда жизни пробирала до костей. Наша с вами импровизация, после двухчасового концерта, дала новые смыслы и вдохновение", — говорится в сообщении Тины Кароль.

Как сообщалось, 19 августа 2023 года рф ударила по центру Чернигова. Из-за атаки пострадали несколько зданий. Уже известно о семи погибших, более трех десятков человек получили травмы.

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