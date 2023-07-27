Как стильно носить жилет, который этим летом находится в списке "горячих" трендов (фото)

Костюмный жилет подходит как к джинсам, так и к юбкам и шортам

Возможно, вы заметили, что этим летом очень популярная одежда – костюмный жилет. Этот трендовый элемент гардероба имеет множество вариантов современной стилизации.

Костюмный жилет классно сочетается на контрасте с джинсами или шортами, а также хорошо работает в образах с юбками разного фасона и цвета.

На своем примере персональный стилист Ната Москаленко показала пять стильных образов с белым костюмным жилетом. Фото летних аутфитов эксперт в области моды опубликовала на своей странице в Инстаграме. Их легко повторить в собственном гардеробе.

Как стильно носить белый костюмный жилет

Ранее "Телеграф" писал, что без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья этого жаркого сезона выбирать в гардероб.

Также мы писали о трендах летней обуви, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. Сегодня в мире моды большую популярность имеют винтажные мюли. Еще один необычный тренд, заданный брендом Miu Miu, – это thong boots, то есть сапоги-вьетнамки.