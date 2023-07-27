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Как стильно носить жилет, который этим летом находится в списке "горячих" трендов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Стилист Ната Москаленко показала луки с белым жилетом на собственном примере
Стилист Ната Москаленко показала луки с белым жилетом на собственном примере. Фото instagram.com/nata_moskalenko

Костюмный жилет подходит как к джинсам, так и к юбкам и шортам

Возможно, вы заметили, что этим летом очень популярная одежда – костюмный жилет. Этот трендовый элемент гардероба имеет множество вариантов современной стилизации.

Костюмный жилет классно сочетается на контрасте с джинсами или шортами, а также хорошо работает в образах с юбками разного фасона и цвета.

На своем примере персональный стилист Ната Москаленко показала пять стильных образов с белым костюмным жилетом. Фото летних аутфитов эксперт в области моды опубликовала на своей странице в Инстаграме. Их легко повторить в собственном гардеробе.

Как стильно носить белый костюмный жилет

ната москаленко костюмный белый жилет
ната москаленко костюмный белый жилет
ната москаленко костюмный белый жилет
ната москаленко костюмный белый жилет
ната москаленко костюмный белый жилет

Ранее "Телеграф" писал, что без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья этого жаркого сезона выбирать в гардероб.

Также мы писали о трендах летней обуви, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. Сегодня в мире моды большую популярность имеют винтажные мюли. Еще один необычный тренд, заданный брендом Miu Miu, – это thong boots, то есть сапоги-вьетнамки.

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#Мода #Жилет #Тренды