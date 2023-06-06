Как стильно носить костюмный жилет: варианты образов, которые можно примерить этим летом (фото)

Особое внимание следует уделять выбору материала не только самого жилета

Тренд на костюмный жилет с нами уже не первый сезон. Тем не менее он все еще выглядит свежим и необычным.

Жилет имеет множество вариантов современной стилизации, отмечает персональный стилист Марина Фадеева. К примеру, он классно сочетается на контрасте с брюками карго или широкими джинсами. Или, напротив, хорошо работает в образах одной стилистики, в сочетании с классическими брюками со стрелками или шортами.

Современная посадка достаточно свободна. Также, если вы планируете носить жилет самостоятельно в качестве топа, особое внимание следует уделять выбору материала не только самого жилета, но и подкладки. Лучше всего для жарких дней подходят лен, хлопок, вискоза. Стилист собрала разнообразные образы с костюмными жилетами, которые можно легко примерить этим летом.

Идеи образов с костюмным жилетом

Ранее "Телеграф" писал, что без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья этого жаркого сезона выбирать в гардероб.

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