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Как стильно носить костюмный жилет: варианты образов, которые можно примерить этим летом (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Лучше всего для жарких дней подходят лен, хлопок, вискоза Новость обновлена 06 июня 2023, 07:56
Лучше всего для жарких дней подходят лен, хлопок, вискоза. Фото instagram.com/trendsarefriends

Особое внимание следует уделять выбору материала не только самого жилета

Тренд на костюмный жилет с нами уже не первый сезон. Тем не менее он все еще выглядит свежим и необычным.

Жилет имеет множество вариантов современной стилизации, отмечает персональный стилист Марина Фадеева. К примеру, он классно сочетается на контрасте с брюками карго или широкими джинсами. Или, напротив, хорошо работает в образах одной стилистики, в сочетании с классическими брюками со стрелками или шортами.

Современная посадка достаточно свободна. Также, если вы планируете носить жилет самостоятельно в качестве топа, особое внимание следует уделять выбору материала не только самого жилета, но и подкладки. Лучше всего для жарких дней подходят лен, хлопок, вискоза. Стилист собрала разнообразные образы с костюмными жилетами, которые можно легко примерить этим летом.

Идеи образов с костюмным жилетом

костюмный жилет на девушках
костюмный жилет на моделях
белый костюмный жилет
костюмный жилет
светлый костюмный жилет
черный костюмный жилет
костюмный жилет лен
костюмный жилет джинсы

Ранее "Телеграф" писал, что без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья этого жаркого сезона выбирать в гардероб.

Также мы писали о трендах летней обуви, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. Красивые босоножки как на танкетке, так и "гладиаторские", выглядят стильно.

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#Мода #Жилет #Стиль