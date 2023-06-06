Як стильно носити костюмний жилет: варіанти образів, які можна приміряти цього літа (фото)

Особливу увагу слід приділяти вибору матеріалу не тільки самого жилета

Тренд на костюмний жилет з нами вже не перший сезон. Попри це, він все ще виглядає свіжим і незвичним.

Жилет має багато варіантів сучасної стилізації, зазначає персональний стиліст Марина Фадєєва. Наприклад, він класно поєднується на контрасті зі штанами карго або широкими джинсами. Або, навпаки, добре працює в образах однієї стилістики, у поєднанні з класичними штанами зі стрілками або шортами.

Сучасна посадка досить вільна. Також, якщо ви плануєте носити жилет самостійно як топ, особливу увагу слід приділяти вибору матеріалу не тільки самого жилета, але і підкладки. Найкраще для спекотних днів підходять льон, бавовна, віскоза. Стиліст зібрала різноманітні образи з костюмними жилетами, які можна легко приміряти цього літа.

Ідеї образів з костюмним жилетом

Раніше "Телеграф" писав, що без суконь не обходиться жодне літо, і це не виключення. Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла, які сукні цього спекотного сезону обирати в гардероб.

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