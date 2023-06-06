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Як стильно носити костюмний жилет: варіанти образів, які можна приміряти цього літа (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найкраще для спекотних днів підходять льон, бавовна, віскоза Новина оновлена 06 червня 2023, 07:56
Найкраще для спекотних днів підходять льон, бавовна, віскоза. Фото instagram.com/trendsarefriends

Особливу увагу слід приділяти вибору матеріалу не тільки самого жилета

Тренд на костюмний жилет з нами вже не перший сезон. Попри це, він все ще виглядає свіжим і незвичним.

Жилет має багато варіантів сучасної стилізації, зазначає персональний стиліст Марина Фадєєва. Наприклад, він класно поєднується на контрасті зі штанами карго або широкими джинсами. Або, навпаки, добре працює в образах однієї стилістики, у поєднанні з класичними штанами зі стрілками або шортами.

Сучасна посадка досить вільна. Також, якщо ви плануєте носити жилет самостійно як топ, особливу увагу слід приділяти вибору матеріалу не тільки самого жилета, але і підкладки. Найкраще для спекотних днів підходять льон, бавовна, віскоза. Стиліст зібрала різноманітні образи з костюмними жилетами, які можна легко приміряти цього літа.

Ідеї образів з костюмним жилетом

костюмний жилет на дівчатах
костюмний жилет на моделях
білий костюмний жилет
костюмний жилет
світлий костюмний жилет
чорний костюмний жилет
костюмний жилет льон
костюмний жилет джинси

Раніше "Телеграф" писав, що без суконь не обходиться жодне літо, і це не виключення. Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла, які сукні цього спекотного сезону обирати в гардероб.

Також ми писали про тренди літнього взуття, на які варто звернути увагу цього сезону. Красиві босоніжки як на танкетці, так і "гладіаторські", мають стильний вигляд.

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#Мода #Жилет #Стиль