Цей одяг зробить ваш образ стильним: топ-5 речей, без яких неможливий літній гардероб (фото)

Верхня частина луку дуже важлива і може підкреслити ваш індивідуальний стиль

Стилісти рекомендують зберігати баланс верхів і низів у гардеробі, інакше навіть літній образ із головними трендами сезону не виглядатиме стильно. Більше того, враження від луку багато в чому залежить саме від її верхньої частини, адже там є так звана портретна зона.

Про те, що одягнути в якості топу в літньому образі, пише стилістка під ніком less_is_best_fashion в Instagram-блозі. За її словами, приблизно 1 до 3 – правильне співвідношення низів до верхів у гардеробі. А влітку, каже стилістка, особливо важливо, щоб топів було в гардеробі достатньо, враховуючи спеку, потіння, часті прання.

Так, стилістка рекомендує додати до свого гардеробу сорочку-боксерку з коротким рукавом. На літо будуть комфортними сорочки із льону чи бавовни. Стильним рішенням стане сорочка в чоловічому стилі.

Стильні літні луки

Модна сорочка доповнить будь-яке вбрання

Ще одним модним топом образу стане костюмний жилет. Цей класичний та базовий елемент гардеробу на піку трендів літа-2022. Його можна носити як на голе тіло, так і вдягати зверху майки, футболки чи сорочки.

Ультратренд цього літа – жилет

Футболка поло – обов’язкова для теплих часів. Відмінно урізноманітнить колекцію літніх топів. Такий фасон залишається в моді поза часом та тенденціями.

Базова річ літнього гардеробу

Яскравим акцентом літнього образу стане футболка у рокерському стилі. Гарячий тренд – фасон такої футболки без рукавів.

Яскравий елемент літнього луку

Сорочка в смужку – вже базовий для літа одяг. Найкраще, за словами стилістки, одягати її як верхній шар.

Стильно та комфортно

Раніше "Телеграф" писав, яке взуття в моді влітку цього року. У трендах зараз як босоніжки з тонкими ремінцями, так і дуті шльопанці на масивній підошві.