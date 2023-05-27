Напівпрозорі, з декором і в стилі етно: стиліст назвала тренди суконь на літо 2023 (фото)

Без суконь не обходиться жодне літо, і це не виключення

Коли представниця прекрасної статі вибирає за основу своїх образів модні сукні, фасони яких підходять для різних подій, її чарівність збільшується ще більше. На літній сезон цей предмет гардероба представлений різноманітними трендами, які відрізняються більшою різноманітністю, ніж раніше. Вони вражають своєю практичністю та комфортом, чи це повсякденні сукні, ділові вбрання або ж варіанти для офісного стилю.

Пропонуємо розібратись, які сукні цього літа обирати в гардероб. Вони в цьому сезоні дуже красиві, і дизайнери запропонували варіанти на всі смаки, зазначає персональний стиліст Ната Москаленко.

Які сукні актуальні влітку 2023:

з декором з обʼємних квітів

з драпіровками

напівпрозорі

кроше

сукні-бандо

в етно стилі

в білизняному стилі з мереживом і без

зі шнурівками та завʼязками

з горловиною на одне плече

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону — трикотажні сукні. Вони мають чудовий вигляд в денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями або походу в театр. Стиліст Ната Москаленко у фотодобірці показала актуальні формули образів з трикотажною сукнею.