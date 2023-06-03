Ідеально для офісу та прохолодних вечірніх прогулянок: 7 варіантів літніх образів з теплим "верхом" (фото)

Розповідаємо, як сучасно стилізувати луки з піджаком і кардиганом

Кардиган та піджаки — найпопулярніший одяг не тільки в осінньо-зимовий сезон. Не дарма ці речі поєднують в собі тепло, затишок та стиль. Вони можуть використовуватися як базовий шар для створення цікавих стилів або самостійно, щоб завершити та урізноманітнити образ. Особливо актуальні кардигани і піджаки, коли влітку зовсім не сонячна погода.

Це найкращий другий шар для літніх луків, окрім сорочок, запевняє персональний стиліст Альона (watchingukraine) в Інстаграмі. Звісно, що в + 30-35 на вулиці ми так ходити не будемо, та це ідеальний варіант для офісних працівників, у яких влітку кондиціонери завжди працюють на повну, для вечірніх прогулянок та посиденьок в закладах.

Для того, щоб поєднання модних кофтинок було гармонійним, важливо вміло складати комплекти. Стиліст зробила добірку з образами з кардиганами і піджаками, які можна легко повторити цього літа.

З чим носити кардигани і піджаки влітку: 7 ідей

Раніше "Телеграф" писав, що без суконь не обходиться жодне літо, і це не виключення. Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла, які сукні цього спекотного сезону обирати в гардероб.