9 трендів літнього взуття, які підійдуть під різні луки (фото)

Красиві босоніжки як на танкетці, так і "гладіаторські", мають стильний вигляд

Модне літнє жіноче взуття, якщо не брати до уваги кросівки, переважно має відкритий стиль. Воно відіграє важливу роль у створенні стильного літнього образу, не лише ефектно доповнюючи його, але й ставлячи себе в центр уваги. Мюлі, босоніжки на танкетці, сандалі, ковбойські черевики в новому літньому сезоні-2023 мають приголомшливий, яскравий і стильний вигляд.

Персональний стиліст Ната Москаленко назвала дев'ять трендів взуття, на які варто звернути увагу цього сезону. Хоча б одна пара обов'язково має бути у вашому літньому гардеробі.

Тренди взуття на літо 2023

Мюлі — тренд не новий, але міцно тримає позиції.

Мері Джейн та балетки — є ще люди, у яких їх немає?

Кеди в ретро стилі — найтрендовіші без варіантів.

Босоніжки на танкетці — так, вони повернулись, але стилізація змінилась. Доповнюємо образи в стилі 70-х.

Босоніжки і сандалі з тонкими завʼязками по типу гладіаторських. Для спеки — найкраще!

Босоніжки на платформі з масивними підборами. Важливий момент: теперішні більше повторюють ретро-моделі, а не взуття для пол-денсу.

Ковбойські черевики дуже круто поєднуються з літніми сукнями та спідницями. Для вечора саме те!

Взуття з декором з квітів, воно повторює загальну тенденцію на квітковий декор. Має розкішний вигляд!

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