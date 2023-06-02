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9 трендів літнього взуття, які підійдуть під різні луки (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Босоніжками на танкетці доповнюємо образи в стилі 70-х
Босоніжками на танкетці доповнюємо образи в стилі 70-х. Фото freepik.com

Красиві босоніжки як на танкетці, так і "гладіаторські", мають стильний вигляд

Модне літнє жіноче взуття, якщо не брати до уваги кросівки, переважно має відкритий стиль. Воно відіграє важливу роль у створенні стильного літнього образу, не лише ефектно доповнюючи його, але й ставлячи себе в центр уваги. Мюлі, босоніжки на танкетці, сандалі, ковбойські черевики в новому літньому сезоні-2023 мають приголомшливий, яскравий і стильний вигляд.

Персональний стиліст Ната Москаленко назвала дев'ять трендів взуття, на які варто звернути увагу цього сезону. Хоча б одна пара обов'язково має бути у вашому літньому гардеробі.

Тренди взуття на літо 2023

  • Мюлі — тренд не новий, але міцно тримає позиції.
Мюлі
Мюлі
  • Мері Джейн та балетки — є ще люди, у яких їх немає?
Мері Джейн
балетки
  • Кеди в ретро стилі — найтрендовіші без варіантів.
Кеди в ретро стилі
  • Босоніжки на танкетці — так, вони повернулись, але стилізація змінилась. Доповнюємо образи в стилі 70-х.
Босоніжки на танкетці
  • Босоніжки і сандалі з тонкими завʼязками по типу гладіаторських. Для спеки — найкраще!
Босоніжки і сандалі з тонкими завʼязками
  • Босоніжки на платформі з масивними підборами. Важливий момент: теперішні більше повторюють ретро-моделі, а не взуття для пол-денсу.
Босоніжки на платформі з масивними підборами
  • Ковбойські черевики дуже круто поєднуються з літніми сукнями та спідницями. Для вечора саме те!
Ковбойські черевики
  • Взуття з декором з квітів, воно повторює загальну тенденцію на квітковий декор. Має розкішний вигляд!
Взуття з декором з квітів

Раніше "Телеграф" писав, з чим носити балетки, щоб образи завжди виходили лаконічні, практичні і комфортні. Дізнайтесь, з чим можна сміливо стилізувати балетки в нових сезонах 2023 року.

Також ми писали про стильні пари слінгбеків. Вони чудово перегукуються з відносно молодим трендом на жіночність.

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#Мода #Взуття #Тренди