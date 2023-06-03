Идеально для офиса и прохладных вечерних прогулок: 7 вариантов летних образов с теплым "верхом" (фото)

Рассказываем, как современно стилизовать луки с пиджаком и кардиганом

Кардиган и пиджаки – самая популярная одежда не только в осенне-зимний сезон. Не зря эти вещи сочетают в себе тепло, уют и стиль. Они могут использоваться в качестве базового слоя для создания интересных стилей или самостоятельно, чтобы завершить и разнообразить образ. Особенно актуальны кардиганы и пиджаки, когда летом совсем не солнечная погода.

Это лучший второй слой для летних луков, кроме рубашек, уверяет персональный стилист Алена (watchingukraine) в Инстаграме. Конечно, в +30-35 на улице мы так ходить не будем, но это идеальный вариант для офисных работников, у которых летом кондиционеры всегда работают на полную, для вечерних прогулок и посиделок в заведениях.

Для того чтобы сочетание модных кофточек было гармоничным, важно умело складывать комплекты. Стилист сделала подборку с образами с кардиганами и пиджаками, которые можно легко повторить этим летом.

С чем носить кардиганы и пиджаки летом: 7 идей

Ранее "Телеграф" писал, что без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья этого жаркого сезона выбирать в гардероб.