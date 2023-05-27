Полупрозрачные, с декором и в стиле этно: стилист назвала тренды платьев на лето 2023 (фото)

Без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение

Когда представительница прекрасного пола выбирает за основу своих образов модные платья, фасоны которых подходят для разных событий, ее очаровательность увеличивается еще больше. На летний сезон этот предмет гардероба представлен разнообразными трендами, отличающимися большим разнообразием, чем раньше. Они поражают своей практичностью и комфортом, будь то повседневные платья, деловые наряды или варианты для офисного стиля.

Предлагаем разобраться, какие платья этого лета выбирать в гардероб. Они в этом сезоне очень красивы, и дизайнеры предложили варианты на все вкусы, отмечает персональный стилист Ната Москаленко.

Какие платья актуальны летом 2023 года:

с декором из объемных цветов

с драпировками

полупрозрачные

кроше

платья-бандо

в этно стиле

в бельевом стиле с кружевом и без

со шнуровками и завязками

с горловиной на одно плечо

Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона – трикотажные платья. Они выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко в фотоподборке показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.