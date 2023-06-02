9 трендов летней обуви, которые подойдут под разные луки (фото)

Красивые босоножки как на танкетке, так и "гладиаторские", имеют стильный вид

Модная летняя женская обувь, если не считать кроссовки, преимущественно имеет открытый стиль. Она играет немаловажную роль в создании стильного летнего образа, не только эффектно дополняя его, но и ставя себя в центр внимания. Мюли, босоножки на танкетке, сандалии, ковбойские ботинки в новом летнем сезоне-2023 выглядят потрясающими, яркими и стильными.

Персональный стилист Ната Москаленко назвала девять трендов обуви, на которые следует обратить внимание в этом сезоне. Хотя бы одна пара обязательно должна быть в вашем летнем гардеробе.

Тренды обуви на лето 2023

Мюли – тренд не новый, но крепко держит позиции.

Мэри Джейн и балетки — есть еще люди, у которых их нет?

Кеды в ретро стиле – самые трендовые без вариантов.

Босоножки на танкетке — да, они вернулись, но стилизация изменилась. Дополняем образы в стиле 70-х.

Босоножки и сандалии с тонкими завязками по типу гладиаторских. Для жары – лучше всего!

Босоножки на платформе с массивным каблуком. Важный момент: нынешние больше повторяют ретро-модели, а не обувь для пол-денса.

Ковбойские ботинки очень круто сочетаются с летними платьями и юбками. Для вечера самое то!

Обувь с декором из цветов, она повторяет общую тенденцию на цветочный декор. Имеет роскошный вид!

Ранее "Телеграф" писал, с чем носить балетки, чтобы образы всегда получались лаконичны, практичны и комфортны. Узнайте, с чем можно смело стилизовать балетки в новых сезонах 2023 года.

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