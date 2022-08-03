Эта одежда сделает ваш образ стильным: топ-5 вещей, без которых невозможен летний гардероб (фото)

Верхняя часть лука очень важна и может подчеркнуть ваш индивидуальный стиль

Стилисты рекомендуют сохранять баланс верхов и низов в гардеробе, иначе даже летний образ с главными трендами сезона не будет выглядеть стильно. Более того, впечатление от лука во многом зависит именно от его верхней части, ведь там находится так называемая портретная зона.

О том, что надеть в качестве топа в летнем образе, пишет стилист под ником less_is_best_fashion в Instagram-блоге. По ее словам, приблизительно 1 к 3 — правильное соотношение низов к верхам в гардеробе. А летом, говорит стилист, особенно важно, чтобы топов было в гардеробе достаточно, учитывая жару, потение, частую стирку.

Так, стилист рекомендует добавить в свой гардероб рубашку-боксерку с коротким рукавом. На лето будет комфортной рубашка из льна или хлопка. Стильный решением станет рубашка в мужском стиле.

Стильные летние луки

Модная рубашка дополнит многие наряды

Еще одним модным топом образа станет костюмный жилет. Этот классический и базовый элемент гардероба на пике трендов лета-2022. Его можно носить как на голое тело, так и надевать сверху майки, футболки или рубашки.

Ультратренд этого лета - жилет

Футболка поло – обязательная для теплой поры. Отлично разнообразит коллекцию летних топов. Такой фасон остается в моде вне времени и тенденций.

Базовая вещь летнего гардероба

Ярким акцентом летнего образа станет футболка в рокерском стиле. Горячий тренд – фасон такой футболки без рукавов.

Яркий элемент летнего лука

Рубашка в полоску – уже базовая для лета одежда. Лучше всего, по словам стилиста, надевать ее в качестве верхнего слоя.

Стильно и комфортно

Ранее "Телеграф" писал, какая обувь в моде летом этого года. В трендах сейчас как босоножки с тонкими ремешками, так и дутые шлепанцы на массивной подошве.