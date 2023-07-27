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Як стильно носити жилет, який цього літа знаходиться в списку "гарячих" трендів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Стиліст Ната Москаленка показала луки з білим жилетом на власному прикладі
Стиліст Ната Москаленка показала луки з білим жилетом на власному прикладі. Фото instagram.com/nata_moskalenko

Костюмний жилет підходить як до джинсів, так і до спідниць і шортів

Можливо, ви помітили, що цього літа дуже популярний одяг — костюмний жилет. Цей трендовий елемент гардероба має багато варіантів сучасної стилізації.

Костюмний жилет класно поєднується на контрасті з джинсами або шортами, а також добре працює в образах зі спідницями різного фасону і кольору.

На своєму прикладі персональний стиліст Ната Москаленко продемонструвала п'ять стильних образів з білим костюмним жилетом. Фото літніх аутфітів експерт в області моди опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі. Їх легко повторити у власному гардеробі.

Як стильно носити білий костюмний жилет

ната москаленко костюмний білий жилет
ната москаленко костюмний білий жилет
ната москаленко костюмний білий жилет
ната москаленко костюмний білий жилет
ната москаленко костюмний білий жилет

Раніше "Телеграф" писав, що без суконь не обходиться жодне літо, і це не виключення. Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла, які сукні цього спекотного сезону обирати в гардероб.

Також ми писали про тренди літнього взуття, на які варто звернути увагу цього сезону. Сьогодні у світі моди велику популярність мають вінтажні мюлі. Ще один незвичайний тренд, заданий брендом Miu Miu, — це thong boots, тобто чоботи-в’єтнамками.

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#Мода #Жилет #Тренди