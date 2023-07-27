Як стильно носити жилет, який цього літа знаходиться в списку "гарячих" трендів (фото)

Костюмний жилет підходить як до джинсів, так і до спідниць і шортів

Можливо, ви помітили, що цього літа дуже популярний одяг — костюмний жилет. Цей трендовий елемент гардероба має багато варіантів сучасної стилізації.

Костюмний жилет класно поєднується на контрасті з джинсами або шортами, а також добре працює в образах зі спідницями різного фасону і кольору.

На своєму прикладі персональний стиліст Ната Москаленко продемонструвала п'ять стильних образів з білим костюмним жилетом. Фото літніх аутфітів експерт в області моди опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі. Їх легко повторити у власному гардеробі.

Як стильно носити білий костюмний жилет

Раніше "Телеграф" писав, що без суконь не обходиться жодне літо, і це не виключення. Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла, які сукні цього спекотного сезону обирати в гардероб.

Також ми писали про тренди літнього взуття, на які варто звернути увагу цього сезону. Сьогодні у світі моди велику популярність мають вінтажні мюлі. Ще один незвичайний тренд, заданий брендом Miu Miu, — це thong boots, тобто чоботи-в’єтнамками.