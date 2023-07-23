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Як стильно носити А-подібну спідницю максі: 9 образів, що надихнуть цього літа (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Максіспідниця А-силуету класно міксується з вкороченими топами
Максіспідниця А-силуету класно міксується з вкороченими топами. Фото mega-music.pro

Вона ідеальна для спеки і дуже зручна

При виборі модної спідниці, в першу чергу, слід враховувати її довжину. У літньому сезоні 2023 року доступні спідниці різних довжин: міні, міді і максі. В даному матеріалі приділимо увагу максіспідницям А-силуету.

Серед великого різноманіття спідниць, персональний стиліст Ната Москаленко вважає таку форму недооціненою серед прямих і шовкових максіспідниць. Вона ідеальна для літньої спеки в місті та комфортна завдяки своєму вільному крою.

Крім того, А-подібна спідниця максі чудово поєднується зі спортивними вкороченими топами, бра, а також має стильний вигляд з сорочками, літніми жакетами та бомберами.

Як носити максіспідницю А-силуету: 9 формул літніх образів

довга спідниця
довга спідниця
довга спідниця
максі спідниця
максі спідниця
максі спідниця
максі спідниця
максі спідниця
максі спідниця

До речі, цього сезону мініспідниці та мінісукні знову стають модними, і їх можна носити абсолютно у будь-якому віці. "Телеграф" писав, з чим носити міні "низи" влітку.

Зазначимо, що з кожним сезоном тренди стають дедалі простішими та практичнішими у носінні. Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити літній топ-бандо кожного дня.

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#Мода #Спідниці