Як стильно носити А-подібну спідницю максі: 9 образів, що надихнуть цього літа (фото)

Вона ідеальна для спеки і дуже зручна

При виборі модної спідниці, в першу чергу, слід враховувати її довжину. У літньому сезоні 2023 року доступні спідниці різних довжин: міні, міді і максі. В даному матеріалі приділимо увагу максіспідницям А-силуету.

Серед великого різноманіття спідниць, персональний стиліст Ната Москаленко вважає таку форму недооціненою серед прямих і шовкових максіспідниць. Вона ідеальна для літньої спеки в місті та комфортна завдяки своєму вільному крою.

Крім того, А-подібна спідниця максі чудово поєднується зі спортивними вкороченими топами, бра, а також має стильний вигляд з сорочками, літніми жакетами та бомберами.

Як носити максіспідницю А-силуету: 9 формул літніх образів

До речі, цього сезону мініспідниці та мінісукні знову стають модними, і їх можна носити абсолютно у будь-якому віці. "Телеграф" писав, з чим носити міні "низи" влітку.

Зазначимо, що з кожним сезоном тренди стають дедалі простішими та практичнішими у носінні. Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити літній топ-бандо кожного дня.