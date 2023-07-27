Не только туфли: шесть трендов обуви, которые выбирают самые модные (фото)
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Хоть одна пара, но обязательно должна быть в вашем летнем гардеробе
Определиться с выбором обуви на лето не так просто, как говорят многие. Все же, зная о самых "горячих" моделях сезона, можно не "париться", что вы можете приобрести что-то неактуальное.
Сегодня в мире моды большую популярность имеют винтажные мюли, которые можно носить с романтическими платьями и микро-шортами, пишут специалисты в блоге о моде MODEISME.
Еще один необычный тренд, заданный брендом Miu Miu, — это thong boots, то есть сапоги-вьетнамками. Они могут показаться не самой практичной парой, но точно не останутся незамеченными в вашему летнему образу.
1. Сатиновые балетки
2. Сетчатая обувь
3. Туфли Мэри Джейн
4. Сапоги-вьетнамки
5. Винтажные мюли
6. Классические лоферы
Не стоит забывать, что сейчас идеальное время сделать ревизию своего летнего гардероба. В 2023 году, к сожалению, кроссовки на танкетке, спортивные босоножки, плоские платформы и некоторые другие модели обуви больше не являются актуальными и не пользуются популярностью.
Продолжая тему летней обуви 2023, сейчас актуальны босоножки на низком ходу. Этим летом в моде сандалии.