Не только туфли: шесть трендов обуви, которые выбирают самые модные (фото)

Хоть одна пара, но обязательно должна быть в вашем летнем гардеробе

Определиться с выбором обуви на лето не так просто, как говорят многие. Все же, зная о самых "горячих" моделях сезона, можно не "париться", что вы можете приобрести что-то неактуальное.

Сегодня в мире моды большую популярность имеют винтажные мюли, которые можно носить с романтическими платьями и микро-шортами, пишут специалисты в блоге о моде MODEISME.

Еще один необычный тренд, заданный брендом Miu Miu, — это thong boots, то есть сапоги-вьетнамками. Они могут показаться не самой практичной парой, но точно не останутся незамеченными в вашему летнему образу.

1. Сатиновые балетки

2. Сетчатая обувь

3. Туфли Мэри Джейн

4. Сапоги-вьетнамки

5. Винтажные мюли

6. Классические лоферы

Не стоит забывать, что сейчас идеальное время сделать ревизию своего летнего гардероба. В 2023 году, к сожалению, кроссовки на танкетке, спортивные босоножки, плоские платформы и некоторые другие модели обуви больше не являются актуальными и не пользуются популярностью.

Продолжая тему летней обуви 2023, сейчас актуальны босоножки на низком ходу. Этим летом в моде сандалии.