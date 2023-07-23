Как стильно носить А-образную юбку макси: 9 образов, вдохновляющие этим летом (фото)

Она идеальна для жары и очень удобна

При выборе модной юбки, в первую очередь, следует учитывать ее длину. В летнем сезоне 2023 года доступны юбки разных длин: мини, миди и макси. В данном материале уделим внимание макси-юбкам А-силуэта.

Среди большого разнообразия юбок, персональный стилист Ната Москаленко считает такую форму недооцененной среди прямых и шелковых макси-юбок. Она идеальна для летнего зноя в городе и комфортна благодаря своему свободному крою.

Кроме того, А-образная юбка макси прекрасно сочетается со спортивными укороченными топами, бра, а также стильно выглядит с рубашками, летними жакетами и бомберами.

Как носить макси-юбку А-силуэта: 9 формул летних образов

Кстати, в этом сезоне мини-юбки и мини-платья снова становятся модными, и их можно носить абсолютно в любом возрасте. "Телеграф" писал, с чем носить мини "низы" летом.

Отметим, что с каждым сезоном тренды становятся все более простыми и практичными в носке. Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить летнее топ-бандо каждый день.