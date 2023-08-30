Розлучена Софія Вергара вийшла на червону доріжку у сексуальному комбінезоні з глибоким декольте (фото)

Знаменитість мала чудовий вигляд в вбранні з принтом зебри

Відома американська актриса колумбійського походження, 51-річна Софія Вергара після розлучення зі своїм чоловіком Джо Манганьєлло з головою пішла у роботу. Тим більше, що саме стартували зйомки нового сезону програми America’s Got Talent ("Америка шукає таланти"), де артистка є однією із суддів.

У вівторок, 29 серпня 2023 року, у Пасадені, Каліфорнія, відбувся живий концерт 18-го сезону шоу талантів, після якого була червона доріжка та вечірка. Для зйомок і виходу у світ Вергара разом зі своєю колегою, моделлю Хайді Клум, домовилися одягнути стильне та сексуальне вбрання з принтом зебри.

51-річна зірка серіалу "Американська сімейка" мала чудовий вигляд в чорно-білому комбінезоні з принтом під зебру з сексуальним глибоким V-подібним декольте, що підкреслює пишні груди Вергари, який вона доповнила срібним блискучим поясом, щоб підкреслити свою тонку талію.

Волосся вона уклала довгими хвилястими струменями, і зробила димчастий макіяж очей з матовою коричневою помадою. І доповнила свій образ Софія двома браслетами — чорним та білим.

Софія Вергара підкорила червону доріжку своїм сексуальним вбранням Фото: Getty Images

Актриса наголосила на тонкій талії срібним поясом Фото: Getty Images

Зовсім і не скажеш, що актрисі вже 51 рік. Фото: Getty Images

Софія Вергара та Хайді Клум погодили своє вбрання Фото: Getty Images

Софія Вергара – суддя шоу America’s Got Talent ("Америка шукає таланти") Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 65-річна Шерон Стоун вражає шанувальників стильним вбранням. Зірка "Основного інстинкту" вміє справляти враження, як і багато років тому.