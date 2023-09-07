Актор Костя Войтенко відповів на звинувачення колишньої дружини в рукоприкладстві та тиранії

На думку актора, конфлікт колишнього подружжя має вирішуватися у правовому полі

Український актор, зірка серіалів "Коли ми вдома" і "Будиночок на щастя" Костянтин Войтенко вперше відреагував на звинувачення у домашньому насильстві. Про рукоприкладство і тиранію заявила публічно колишня дружина актора, танцівниця Валентина Марініна.

У своєму пості в Instagram 7 вересня 2023 року Войтенко заперечив озвучену ексдружиною інформацію. Актор не хоче мусувати цю тему в медіапространстві заради його спільною з Марініною дочки Емілії.

Войтенко вважає, що його звинувачують у жахливих злочинах просто так без всяких доказів, а також ставлять психічні діагнози. За словами актора, колишня намагається знищити його кар’єру.

"Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого. Не маю наміру підтримувати цю тему в публічному просторі заради своєї дитини. Такі серйозні звинувачення мають вирішуватись в правовому полі", — йдеться у дописі Войтенка.

Актор наголошує, що вирішуватиме конфлікт із Марініною у суді. Ба більше, зазначив, що всі докази та інформацію вже передав адвокату.

Нагадаємо, Валентина Марініна заявила, що Костянтин Войтенко був тираном і насильником, розповіла про виклик поліції через домашню бійку, декількарічну роботу с психологами. На допис танцівниці відреагувало чимало українських зірок. Актор же декілька днів мовчав, викладаючи світлини з теперішньою дівчиною та їхніми дітьми від минулих стосунків.