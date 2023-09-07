Актер Костя Войтенко ответил на обвинение бывшей жены в рукоприкладстве и тирании

По мнению актера, конфликт бывших супругов должен разрешаться в правовом поле

Украинский актер, звезда сериалов "Коли ми вдома" и "Будиночок на щастя" Константин Войтенко впервые отреагировал на обвинения в домашнем насилии. О рукоприкладстве и тирании заявила публично бывшая супруга актера, танцовщица Валентина Маринина.

В своем посте в Instagram 7 сентября 2023 года Войтенко отрицает озвученную экс-женой информацию. Актер не хочет муссировать эту тему в медиапространстве ради его совместной с Марининой дочери Эмилии.

Войтенко считает, что его обвиняют в ужасных преступлениях просто так безо всяких доказательств, а также ставят психические диагнозы. По словам актера, бывшая пытается уничтожить его карьеру.

"Я всячески осуждаю любое проявление насилия и никогда не поступал так в отношении кого-либо. Не намерен поддерживать эту тему в публичном пространстве ради своего ребенка. Такие серьезные обвинения должны решаться в правовом поле", — говорится в публикации Войтенко.

Актер отмечает, что будет разрешать конфликт с Марининой в суде. Более того, отметил, что все доказательства и информацию уже передал адвокату.

Напомним, Валентина Маринина заявила, что Константин Войтенко был тираном и насильником, рассказала о вызове полиции из-за домашней драки, многолетней работе с психологами. На публикацию танцовщицы отреагировало немало украинских звезд. Актер же несколько дней молчал, выкладывая фотографии с нынешней девушкой и их детьми от прошлых отношений.