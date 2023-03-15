І словом, і доларом: як світові зірки збирають кошти на допомогу Україні

Маючи глобальний вплив та мільйонну аудиторію по всьому світу вони закликають допомогти

Повномасштабна війна, яку розв’язала росія призвела до колективного голосу та унікальної солідарності зі сторони всього світу. За цей час нам висловили свою підтримку не лише словом, а й ділом багато всесвітньо відомих митців та медійних людей. Чимало з них зараз вважаються українськими амбасадорами, які тримають зв’язок з українською глобальною ініціативою United24.

Поки в рф розквітає проплачений патріотизм, а на концертах на підтримку війни тамтешні артисти заробляють мільйони рублів, світові знаменитості збирають мільйони доларів для допомоги українцям.

Сьогодні "Телеграф" розповість, хто зі світових зірок пожертвував Україні найбільше? Та яким чином знаменитостям вдається збирати кошти?

Аукціон французького режисера Мішеля Хазанавічюса

Відомий французький режисер та сценарист Мішель Хазанавічус, що отримав премію "Оскар" за свій фільм "Артист", у січні зібрав 250 тисяч євро для допомоги Україні. Про що повідомила Фундація Олени Зеленської.

Хазанавічус організував благодійний аукціон, до якого долучилися десятки представників кіноіндустрії зі всього світу, які виставили лотами свої особисті речі. Наприклад, Том Хенкс надав друкарську машинку з особистої колекції, Катрін Денев — власну косметичку, Ален Делон — надковане на дереві фото з фільму "Басейн", Наталі Портман — кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом, а Томас Бангальте з гурту Daft Punk виставив шолом із фільму Daft Punk's Electroma.

Мішель Хазанавічус є одним з амбасадорів United24. Тож половину зібраних коштів режисер передав платформі, а решту на відбудову Ізюмської міської лікарні, яку частково знищили та розграбували російські окупанти.

У лютому режисер навіть відвідав столицю України. Під час візиту він зробив внесок на відбудову зруйнованої багатоповерхівки в Ірпені. В інтерв'ю NV чоловік поділився враженнями від своєї поїздки та розповів, що опікуватиметься напрямком Відбудова України. Окрім того, Хазанавічус згадав про зв'язок з містом Ковелем.

Організація Disasters Emergency Committee

Ще у перші два тижні повномасштабного вторгнення організація Disasters Emergency Committee, що складається із 15 найвідоміших благодійних фондів Великої Британії, зібрала 120 мільйонів фунтів стерлінгів за п’ять днів.

Знаменитості, які залучили увагу до звернення, включають зірку "Гри престолів" Кіта Харінгтона, актора Trigger Point Адріана Лестера, актора Hot Fuzz Саймона Пегга, Х’ю Бонневіля з "Абатства Даунтон" і зірки "Доктора Хто" Девіда Теннанта.

Благодійна організація Бетенні Франкель

Зусилля Бетенні Франкель з надання допомоги українцям розпочалися як зобов’язання розповсюдити 100 тисяч наборів допомоги (що дорівнює 10 мільйонам доларів). Тоді вона вперше почула про вторгнення російських військ в Україну 24 лютого.

Та зрештою благодійна фундація зірки американського телебачення Бетенні Френкель BStrong зібрала для України 100 млн доларів. Її партнер – неприбуткова організація Global Empowerment Mission, представники якої були в Україні з 25 лютого минулого року. Вони спрямували 751 вантажівку з допомогою та знайшли домівку або перемістили понад 53 тисяч українців.

Міла Куніс та Ештон Катчер

Американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер зібрали вже 35 мільйонів доларів для України ($3 млн із власних коштів). Вони подякували усім, хто долучився до пожертви, й вирішили продовжити збір до 40 мільйонів.

Після цього Володимир Зеленський через відеозв'язок подякував зіркам за допомогу Україні. Президент зауважив, що вони одними з перших відгукнулися на горе.

Крім того, подружжя збирає 20 тисяч бронежилетів, щоб відправити їх ЗСУ.

Багато інших селебріті також не залишилися осторонь. Так, Стівен Спілберг із дружиною Кейт Кепшоу, актори Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, авторка легендарного "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, Абель Тесфає (The Weeknd), подружжя Бекхемів – задонатили на потреби українців на суми близько $1 млн.

Користувачі соцмереж також стверджують, що американський актор Леонардо Ді Капріо пожертвував Україні 10 мільйонів доларів на тлі конфлікту. Втім, офіційно підтвердити ці заяви наразі не вдалось.

Одним з глобальних проєктів стала онлайн-акція Stand up for Ukraine. Завдяки цій акції світові знаменитості зібрали для України 10 мільярдів євро. До кампанії на підтримку України приєдналися відомі митці, зокрема Мадонна, Елтон Джон, Аланіс Моріссетт, Біллі Айліш, Енні Леннокс та Кріс Рока.

Світові зірки планують провести масштабний концерт на підтримку України

У червні на легендарному лондонському стадіоні Вемблі у Великій Британії світові зірки планують провести благодійний концерт на підтримку України. Про це повідомляє британське видання The Sun.

Це буде величезний концерт у глобальному масштабі. Видовище матиме стиль легендарного фестивалю Live Aid, що відбувся 1985 року. Тоді вдалося зібрати гроші на підтримку постраждалим від голоду в Ефіопії. У концерті взяли участь Queen, U2, Девід Боуї, Пол Маккартні. Джерело видання переконує, що концерт на підтримку України буде величезним і транслюватиметься по всьому світу. Він має посилити тиск на російського диктатора володимира путіна.

"Запрошення на участь у концерті вже надходять найбільшим світовим музикантам. Звичайно, існує розуміння того, що залучити багатьох суперзірок не вдасться за короткі терміни, але організатори ведуть переговори", — пише видання.

Повідомляється, що у цій ініціативі візьмуть участь Адель, Пол Маккартні, The Rolling Stones, The Killers, Pink, U2 тощо.

Для таких гуртів, як U2 і Боно, які досить відверто висловлюють свої погляди на війну, це буде чудовою можливістю продовжувати наголошувати на серйозності ситуації в Україні. Організатори концерту вірять, що концерт такого масштабу може справити реальний політичний тиск і на росіян.