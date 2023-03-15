И словом, и долларом: как мировые звезды собирают средства в помощь Украине

Имея глобальное влияние и миллионную аудиторию по всему миру, они призывают помочь

Полномасштабная война, которую развязала россия, привела к коллективному голосу и уникальной солидарности со стороны всего мира. За это время нам выразили свою поддержку не только словом, но и делом много известных артистов и медийных людей. Многие из них сейчас считаются украинскими послами, которые поддерживают связь с украинской глобальной инициативой United24.

Пока в россии расцветает проплаченный патриотизм, а на концертах в поддержку войны местные артисты зарабатывают миллионы рублей, мировые знаменитости собирают миллионы долларов для помощи украинцам.

Сегодня "Телеграф" расскажет, кто из мировых звезд пожертвовал Украине больше всего? А также каким образом знаменитостям удается собирать деньги?

Аукцион французского режиссера Мишеля Хазанавичюса

Известный французский режиссер и сценарист Мишель Хазанавичюс, получивший премию "Оскар" за свой фильм "Артист", в январе собрал 250 тысяч евро для помощи Украине. О чем сообщил Фонд Елены Зеленской.

Хазанавичюс организовал благотворительный аукцион, к которому присоединились десятки представителей киноиндустрии со всего мира. Так они выставили лотами свои личные вещи. К примеру, Том Хэнкс предоставил печатную машинку из личной коллекции, Катрин Денев — собственную косметичку, Ален Делон — надкованное на дереве фото из фильма "Бассейн", Натали Портман — несколько редких плакатов со своим автографом, а Томас Бангальте из группы Daft Punk выставил шлем из фильма Daft Punk’s Electroma.

Мишель Хазанавичюс является одним из послов United24. Половину собранных средств режиссер передал платформе, а остальное на восстановление Изюмской городской больницы, которую частично уничтожили и разграбили российские оккупанты.

В феврале режиссер даже посетил столицу Украины. Во время визита он внес вклад в восстановление разрушенной многоэтажки в Ирпене. В интервью NV мужчина поделился впечатлениями от своей поездки и рассказал, что будет заниматься направлением Восстановление Украины. Кроме того, Хазанавичюс упомянул о связи с городом Ковелем.

Организация Disasters Emergency Committee

Еще в первые две недели полномасштабного вторжения организация Disasters Emergency Committee, состоящая из 15 известнейших благотворительных фондов Великобритании, собрала 120 миллионов фунтов стерлингов за пять дней.

Знаменитости, привлекшие внимание к обращению, включают звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, актера Trigger Point Адриана Лестера, актера Hot Fuzz Саймона Пегга, Хью Бонневиля из "Аббатства Даунтон" и звезды "Доктора Кто" Дэвида Теннанта.

Благотворительная организация Бэтенни Франкель

Усилия Бэтенни Франкель по оказанию помощи украинцам начались как обязательство распространить 100 тысяч наборов помощи (равно 10 миллионам долларов). Тогда она впервые услышала о вторжении российских войск в Украину 24 февраля.

Но в конце концов благотворительный фонд звезды американского телевидения Бэтенни Френкель BStrong собрал для Украины 100 млн долларов. Ее партнер – некоммерческая организация Global Empowerment Mission, представители которой были в Украине с 25 февраля прошлого года. Они направили 751 грузовик с помощью и нашли дом или переместили более 53 тысяч украинцев.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер собрали уже 35 миллионов долларов для Украины (3 миллиона долларов из собственных средств). Они поблагодарили всех, кто присоединился к пожертвованию, и решили продлить сбор до 40 миллионов.

После этого Владимир Зеленский по видеосвязи поблагодарил звезд за помощь Украине. Президент отметил, что они одними из первых откликнулись на горе.

Кроме того, супруги собирают 20 тысяч бронежилетов, чтобы отправить их ВСУ.

Многие другие селебрити также не остались в стороне. Так, Стивен Спилберг с супругой Кейт Кэпшоу, актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, автор легендарного "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, Абель Тесфайе (The Weeknd), супруги Бекхэмов — задонатили на нужды украинцев на сумму около $1 млн.

Пользователи соцсетей также утверждают, что американский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал Украине 10 миллионов долларов на фоне конфликта. Впрочем, официально подтвердить эти заявления пока не удалось.

Одним из глобальных проектов стала онлайн-акция Stand Up for Ukraine. Благодаря этой акции мировые знаменитости собрали для Украины 10 миллиардов евро. К кампании в поддержку Украины присоединились известные артисты, в том числе Мадонна, Элтон Джон, Аланис Мориссетт, Билли Айлиш, Энни Леннокс и Крис Рокка.

Мировые звезды планируют провести масштабный концерт в поддержку Украины

В июне на легендарном лондонском стадионе Уэмбли в Великобритании мировые звезды планируют провести благотворительный концерт в поддержку Украины. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Это будет огромный концерт в глобальном масштабе. Зрелище будет иметь стиль легендарного фестиваля Live Aid, состоявшегося в 1985 году. Тогда удалось собрать деньги в поддержку пострадавшим от голода в Эфиопии. В концерте приняли участие Queen, U2, Дэвид Боуи, Пол Маккартни. Источник издания убеждает, что концерт в поддержку Украины будет огромным и будет транслироваться по всему миру. Он должен усилить давление на российского диктатора владимира путина.

"Приглашения на участие в концерте уже поступают величайшим мировым музыкантам. Конечно, существует понимание того, что привлечь многих суперзвезд не удастся в короткие сроки, но организаторы ведут переговоры", — пишет издание.

Сообщается, что в этой инициативе примут участие Адель, Пол Маккартни, The Rolling Stones, The Killers, Pink, U2.

Для таких групп, как U2 и Боно, которые достаточно откровенно выражают свои взгляды на войну, это будет прекрасной возможностью продолжать подчеркивать серьезность ситуации в Украине. Организаторы концерта верят, что концерт такого масштаба может оказать реальное политическое давление и на россиян.