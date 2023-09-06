"Не будет вам Украины": на Львовщине любительница россии устроила скандал в маршрутке и угодила под суд

Экспертиза обнаружила у женщины шизотипическое расстройство

Жительница города Сокаль Львовской области поссорилась с водителем маршрутки и в ходе конфликта пренебрежительно высказывалась об Украине и поддерживала российскую агрессию. За это любительница "русского мира" угодила под суд.

Сокальский районный суд Львовской области вынес приговор 59-летней Марии Заяц в виде полутора года испытательного срока. Об этом пишет zaxid.net.

Инцидент произошел 6 октября прошлого в Сокале в одной из городских маршруток. В частности, женщина кричала "не будет вам Украины, москва была, есть и будет", "вам м**кали квартиры дали, предприятия построили, вы в Червоноград за 20 копеек ездили, во Львов за 1 грн 60 копеек". В результате водитель вынужден был насильно вывести агрессивную любительницу рф из маршрутки.

Видео инцидента попало в соцсети и СБУ открыла в отношении Марии Заяц дело по ст. 161 (разжигание национальной розни) УКУ. В суде она свою вину признала и подтвердила обстоятельства дела. Экспертиза обнаружила у женщины шизотипическое расстройство, в результате которого во время перепалки с водителем она не могла рационально оценивать свои высказывания.

Судья Сокальского райсуда Лидия Фарина признала Марию Заяц виновной в разжигании национальной розни и назначила 3 года ограничения свободы. Суд освободил ее от отбывания наказания, заменив заключение на полтора года испытательного срока. Также она должна заплатить 10 тыс. грн. судебных расходов за проведение экспертиз. Приговор можно оспорить путем апелляции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Мариуполе молодые люди в автобусе высказали российскому оккупанту все, что они на самом деле думают о россии и о войне, которую та начала против Украины. Позже оккупанты вычислили парней и заставили извиняться на камеру.