"Не буде вам України": на Львівщині любителька росії влаштувала скандал у маршрутці та потрапила під суд

Експертиза виявила у жінки шизотипічний розлад

Мешканка міста Сокаль Львівської області посварилася з водієм маршрутки та під час конфлікту зневажливо висловлювалася про Україну та підтримувала російську агресію. За це любителька "русского мира" потрапила під суд.

Сокальський районний суд Львівської області ухвалив вирок 59-річній Марії Заяць у вигляді півтора року випробувального терміну. Про це пише zaxid.net.

Інцидент стався 6 жовтня минулого року в Сокалі в одній із міських маршруток. Зокрема, жінка кричала "не буде вам України, москва була, є і буде", "вам м** калі квартири дали, підприємства збудували, ви до Червонограда за 20 копійок їздили, до Львова за 1 грн 60 копійок". В результаті водій змушений був насильно вивести агресивну любительку рф з маршрутки.

Відео інциденту потрапило до соцмережі й СБУ відкрила стосовно Марії Заяць справу за ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі) ККУ. У суді вона свою провину визнала та підтвердила обставини справи. Експертиза виявила у жінки шизотипічний розлад, внаслідок якого під час суперечки з водієм вона не могла раціонально оцінювати свої висловлювання.

Суддя Сокальського райсуду Лідія Фаріна визнала Марію Заяць винною у розпалюванні національної ворожнечі та призначила 3 роки обмеження волі. Суд звільнив її від відбування покарання, замінивши висновок на півтора року випробувального терміну. Також вона має заплатити 10 тисяч гривень судових витрат на проведення експертиз. Вирок можна оскаржити шляхом апеляції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Маріуполі молоді люди в автобусі висловили російському окупанту все, що вони насправді думають про росію та війну, яку вона почала проти України. Пізніше окупанти вирахували хлопців та змусили просити вибачення на камеру.