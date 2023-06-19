Молодь у Маріуполі поставила на місце окупанта: історія отримала продовження

Скандал у маріупольській маршрутці отримав продовження

У Маріуполі молоді люди в автобусі висловили російському окупанту все, що вони насправді думають про Росію та війну, яку та почала проти України. Як виявилося пізніше хлопців все ж таки вирахували і змусили вибачатися на камеру.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, історія завершилася за "легким сценарієм".

"Видихайте. Конфлікт у маршрутці закінчився light сценарієм. Просто підлітків змусили зачитати вибачення. Добре", — написав він.

Пізніше Андрющенко припустив, що на цьому історія не закінчиться і хлопців покарають жорстокіше і в кращому разі їм загрожуватиме в’язниця.

Крім того, він повідомив, що члени Маріупольського опору змогли ідентифікувати того "російського військового", який виявився звичайним місцевим зрадником, на ім'я Микита Абдулов.

"Єдине питання, яке б я особисто хотів йому задати, як воно відчувати себе вбивцею та зрадником?", — написав Андрющенко.

Микита Абдулов

Як повідомлялося раніше, про конфлікт стало відомо вранці 19 червня, маріупольці поставили окупанту питання про те, хто просив росію "звільняти" українські міста і про те, скільки дітей у Маріуполі було позбавлено життя через війну, розпочату рф. У відповідь той почав дорікати місцевим жителям, що ті нібито вимовили фразу "Слава Україні".

Нагадаємо, у росії задумалися про нібито відновлення Маріуполя, а робити це вони захотіли руками студентів.