"Ми вас просили сюди приходити?": молодь у Маріуполі поставила на місце окупанта (відео)

Молоді люди висловили загарбникові все, що вони думають про росію

У перетвореному на руїни Маріуполі місцеві жителі змушені перебувати пліч-о-пліч з російськими окупантами й хоча більша частина їх ненавидить, висловитися у бік загарбників вирішуються мало хто. Однак місцева молодь все ж таки зробила це, поставила нахабного військового росії на місце.

Так, розмова на підвищених тонах між кількома жителями Маріуполя та російським окупантом відбулася в автобусі. Молоді люди висловили йому все, що вони думають про росію. Відповідний ролик у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Населення окупованих територій здебільшого ненавидить окупантів. Просто люди в основному залякані й мало хто наважується висловлювати своє ставлення до росіян так відкрито", — зазначив Казанський.

У ході бесіди із загарбником маріупольці поставили йому питання про те, хто просив росію "звільняти" українські міста і про те, скільки дітей у Маріуполі було позбавлено життя через війну, розпочату рф. Однак відповіді на це в окупанта не знайшлося. Натомість він став дорікати жителям тимчасово окупованого міста за немов сказану фразу "Слава Україні".

Увага! У ролику є нецензурна лексика!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні російські окупанти вирішили зняти кіно про так зване "звільнення" Маріуполя. У цьому фільмі знявся відомий пропагандист Семен Пегов.