Молодежь в Мариуполе поставила на место оккупанта: история получила продолжение

Скандал в мариупольской маршрутке получил продолжение

В Мариуполе молодые люди в автобусе высказали российскому оккупанту все, что они на самом деле думают о россии и о войне, которую та начала против Украины. Как оказалось позже парней все же вычислили и заставили извиняться на камеру.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, история завершилась по "легкому сценарию".

"Выдыхайте. Конфликт в маршрутке закончился light сценарием. Просто подростков заставили зачитать прощения. Хорошо", — написал он.

Позже Андрющенко допустил, что на этом история не закончится и парней накажут более жестоко и в лучшем случае им будет грозить тюрьма.

Кроме того, он сообщил, что члены Мариупольского сопротивления смогли идентифицировать того самого "российского военного", который оказался обычным местным предателем по имени Никита Абдулов.

"Единственный вопрос, который бы я лично хотел ему задать, как оно чувствовать себя убийцей и предателем?", — написал Андрющенко.

Никита Абдулов

Как сообщалось ранее, о конфликте стало известно утром 19 июня, мариупольцы задали оккупанту вопросы о том, кто просил россию "освобождать" украинские города и о том, сколько детей в Мариуполе были лишены жизни из-за войны, начатой рф. В ответ тот начал упрекать местных жителей в том, что те якобы произнесли фразу "Слава Украине".

Напомним, в россии задумались о якобы восстановлении Мариуполя, а делать это они захотели руками студентов.