"Решили вопрос с мобилизацией?": россия хочет отправить в Мариуполь тысячи студентов

Россияне хотят отправить на восстановление Мариуполя студентов

В россии якобы задумались над тем, чтобы начать восстанавливать разрушенный ими же Мариуполь. Там хотят это делать руками студентов.

С такой инициативой выступила вице-премьер рф Татьяна Голикова.

По ее ожиданиям, к российским студотрядам в этом году должны присоединиться более 200 тысяч человек. При этом сколько именно планируется отправить в оккупированный Мариуполь — не сообщается.

Она напомнила, что студентов уже привлекали к работам на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В то же время в сети начали шутить, что таким образом президент рф владимир путин хочет решить вопрос с мобилизацией. В комментариях пользователи допускают, что студентов могут отправить в Мариуполь не ради восстановления города, разрушенного оккупантами.

Ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Мариуполь спустя год после оккупации россиянами. Также мы рассказывали о том, как жители Мариуполя напоминают оккупантам, что они должны уйти: срывают флаги СССР, режут пророссийские баннеры и плакаты, а также ходят с украинским флагом.