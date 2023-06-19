"Мы вас просили сюда приходить?": молодежь в Мариуполе поставила на место оккупанта (видео)

Молодые люди высказали захватчику все, что они думают о россии

В превращенном в руины Мариуполе местные жители вынуждены находиться бок о бок с российскими оккупантами и хотя большая часть их ненавидит, высказаться в сторону захватчиков решаются не многие. Однако местная молодежь все же сделала это, поставила наглого военного рф на место.

Так, разговор на повышенных тонах между несколькими жителями Мариуполя и российским оккупантом произошел в автобусе. Молодые люди высказали ему все, что они думают о России. Соответствующий ролик в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Население оккупированных территорий в большинстве своем ненавидит оккупантов. Просто люди в основном запуганы и мало кто решается высказывать свое отношение к русским так открыто", — отметил Казанский.

В ходе беседы с захватчиком мариупольцы задали ему вопрос о том, кто просил россию "освобождать" украинские города и о том, сколько детей в Мариуполе были лишены жизни из-за войны, начатой рф. Однако ответов на это у оккупанта не нашлось. Вместо этого он стал упрекать жителей временно оккупированного города в словно сказанной фразе "Слава Украине".

Внимание! В ролике присутствует нецензурная лексика!

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной российские оккупанты решили снять кино о так называемом "освобождении" Мариуполя. В этом же фильме снялся известный пропагандист Семен Пегов.