"Вирішили питання з мобілізацією?": росія хоче відправити до Маріуполя тисячі студентів

Росіяни хочуть відправити на відновлення Маріуполя студентів

У росії задумалися над тим, щоб почати відновлювати зруйнований ними ж Маріуполь. Там хочуть це робити руками студентів.

З такою ініціативою виступила віце-прем’єр росії Тетяна Голікова.

За її очікуваннями, до російських студзагонів цього року мають приєднатися понад 200 тисяч осіб. При цьому скільки саме планується відправити до окупованого Маріуполя, не повідомляється.

Вона нагадала, що студентів уже залучали до робіт на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

У той же час у мережі почали жартувати, що таким чином президент росії володимир путін хоче вирішити питання з мобілізацією. У коментарях користувачі припускають, що студентів можуть відправити до Маріуполя не заради відновлення міста, зруйнованого окупантами.

Раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Маріуполь за рік після окупації росіянами. Також ми розповідали про те, як жителі Маріуполя нагадують окупантам, що вони мають піти: зривають прапори СРСР, ріжуть проросійські банери та плакати, а також ходять з українським прапором.