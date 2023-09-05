На Рівненщині жінка вкрала квіти з могили військового, щоб подарувати невістці: що вирішив суд

Троянди (або те, що від них залишилося) вирішили повернути власникам за п’ять місяців

На Рівненщині жінка вкрала троянди з могили військовослужбовця. Ці квіти вона планувала подарувати на день народження невістці.

Про інцидент стало відомо із вироку Радивилівського райсуду, він стався вранці 10 квітня на цвинтарі у селі Козин Дубенського району. За вчинене суддя призначила турботливій свекрусі рік випробувального терміну.

Як йдеться у вироку, жінка забрала з могили військового 20 троянд. Про те, як стало відомо про крадіжку, не повідомляється, проте її викрили.

Мешканці Рівненщини вручили підозру за ч.1 ст. 297 ККУ (наруга над могилою). Санкція статті передбачає щонайменше 17 тисяч гривень штрафу. Свою провину вона повністю визнала та розповіла, що того дня йшла на могилу свого свекра, "побачила гарні троянди та вирішила подарувати їх невістці на день народження".

Відомо, що обвинувачена перебуває на обліку у лікаря-психіатра з 1998 року. При цьому, згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, на момент скоєння злочину жінка не страждала від будь-яких психічних розладів і могла усвідомлювати наслідки своїх дій.

Суддя Аліна Сільман визнала жінку винною та призначила їй рік випробувальний термін. Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачена може подати апеляцію. Троянди повернули родичам військового, з могили якого їх викрали. Проте дивний момент в тому, що квіти було вкрадено 10 квітня, а суд відбувся 20 серпня. Тобто п’ять місяців "гербарій" зберігали у прокуратурі.

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