Українець створив копію популярного Telegram-каналу та привласнив мільйони гривень українців (фото)

Шахрай обдурив понад сотню українців

Мешканець Кривого Рогу вирішив збагатитися за рахунок донатів українців. Він створив фейковий канал у Telegram, який став копією популярного каналу з більш ніж мільйоном підписників.

Про це 11 серпня повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

За даними правоохоронців, 23-річний зловмисник у такий спосіб заробив близько 3 мільйонів гривень. Його затримання проводили миколаївські правоохоронці.

"23-річний мешканець Кривого Рогу створив канал у Telegram, який повністю копіює миколаївський канал з мільйонною аудиторією. Шахрай копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, змінював номер банківської картки або посилання "банки зборів" і додавав власні банківські рахунки у фейковому каналі", — йдеться у повідомленні.

Кошти чоловік витрачав на власні потреби та розваги. Від його дій постраждали сотні українських громадян, слідство продовжується.

Судячи з характерної заставки, йдеться про паблік "Николаевский Ванек", на який підписано понад 1,2 мільйона осіб. Там, до речі, вже подякували поліції за роботу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Луцьку засудили адміна Telegram-каналу про повістки.