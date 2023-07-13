Працював на ФСБ та коригував ракетні удари: СБУ взялася за адміністратора Telegram-каналу

Блогер неодноразово брав участь у підготовці замовних сюжетів для росТВ

Служба безпеки України повідомила про підозру адміністратору пропагандистського Telegram-каналу Сергію Лебедєву (відомішому під псевдонімом "Лохматий"), який був агентом ФСБ і коригував ракетні удари рф по українських містах.

Про це у четвер, 13 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Як з’ясувалося, чоловік працює на ФСБ у ролі позаштатного журналіста російської пропагандистської агенції "РИА-Новости". Від правосуддя він ховається у тимчасово окупованому Донецьку.

"За вказівкою російської спецслужби він займався формуванням інформаторської мережі в різних регіонах України. Для цього створив прокремлівський телеграм-канал із загальною аудиторією понад 30 тис. користувачів", — йдеться у повідомленні.

Серед передплатників ТГ-каналу він шукав інформаторів, збирав інформацію про місця базування Сил оборони та локації критичної інфраструктури України.

"Задокументовано, що один із таких прихильників рашизму передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки в Миколаєві, по якій агресор ударив ракетами С-300 восени 2022 року. Тоді в результаті обстрілу загинули 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина", — пишуть у пресслужбі.

З "Лохматим" негласно співпрацював також мешканець Закарпаття. Він повідомляв блогеру про місцеперебування військових частин, розташованих на території регіону. Також підозрюваний неодноразово брав участь у підготовці замовних сюжетів для росТВ з тимчасово окупованих територій України.

Сергій Лебедєв у своїх матеріалах відкрито підтримував збройну агресію росії та дискредитував найвище військово-політичне керівництво нашої держави.

Враховуючи низку зібраних проти блогера доказів, йому було повідомлено про підозру за двома статтями:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наголошується, що пропагандист ховається на сході України від правосуддя. Однак комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності продовжуються.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що суддя Звенигородського райсуду Черкаської області отримала підозру від Служби безпеки України за виправдання воєнних злочинів російських окупантів. Тепер вона може опинитися за ґратами на строк до восьми років.