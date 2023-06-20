Із сепаратиста в комунальники: організатор "референдуму" на Донбасі успішно працює у Києві (фото)

По Янієву вже звернулися до СБУ

Один з організаторів псевдореферендумів у тимчасово окупованій Донецькій області не захотів жити з бойовиками, а переїхав до Києва. Там він успішно влаштувався комунальником і тепер перевіряє укриття у Солом’янському районі Києва, в які, до речі, закуповують мати втридорога.

На це звернув увагу військовослужбовець ЗСУ Олег Симороз.

За його словами, йдеться про любителя "русского міра" на ім'я Денис Янієв. На фото від 2014 року можна побачити, як він охоче позував з прапорами Росії і "колорадськими стрічками".

Тепер чоловік, за словами військового, живе в столиці і як ні в чому не бувало працює головним інженером в ЖЕД 901.

"Саме цинічне, що він як головний інженер безпосередньо відповідає за укриття. І власне за цим до мене місцеві мешканці і звернулись. Регулярно хамить, поводитися зухвало, на прохання перевірити та відкрити укриття не реагує. В одному з укриттів приміщення взагалі зайняли під ресторан. Люди скаржаться не в перше, але керівництву цього покидька плювати на скарги людей, тому попросили мене допомогти", — розповідає Сімороз.

Примітно, що у розмові із Симорозом Янієв особисто підтвердив факт участі у псевдореферендумах, але зазначив, що "не хоче скандалити". Втім, розмова з ним тривала недовго, бо він поклав слухавку.

У зв’язку з усім сказаним вище, автор поста звернувся до СБУ.

"Служба безпеки України, було б чудово якби ви теж набрали", — пише воїн.

Раніше ми писали, що в укриття Києва закупили барабанів на 900 тисяч гривень. Виник справжній скандал.

Нагадаємо, що ще одна відома сепаратистка вже давно перебуває в полоні у ЗСУ. Її пораненою підібрали наші воїни ще на початку повномасштабного вторгнення.