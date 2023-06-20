Из сепаратиста в коммунальщики: организатор "референдума" на Донбассе успешно трудится в Киеве (фото)

По Яниеву уже обратились в СБУ

Один из организаторов псевдореферендумов во временно оккупированной Донецкой области не захотел жить с боевиками, а переехал в Киев. Там он успешно устроился коммунальщиком и теперь проверяет укрытья в Соломенском районе Киева, в которые, к слову, закупают маты втридорога.

На это обратил внимание военнослужащий ВСУ Олег Симороз.

По его словам, речь идет о любителе "русского мира" по имени Денис Яниев. На фото от 2014 года можно заметить, как он охотно позировал с флагами рф и "колорадскими лентами".

Теперь же мужчина, по словам военного, живет в столице и как ни в чем не бывало работает главным инженером в ЖЭД 901.

"Самое циничное, что он как главный инженер непосредственно отвечает за укрытие. И за этим ко мне местные жители и обратились. Регулярно хамит, ведет себя дерзко, по просьбе проверить и открыть укрытие не реагирует. В одном из укрытий помещение вообще заняли под ресторан. Люди жалуются не в первые, но руководству этого подонка плевать на жалобы людей, поэтому попросили меня помочь", — рассказывает Симороз.

Примечательно, что в разговоре с Симорозом Яниев лично подтвердил факт участия в псевдореферендумах, но отметил, что "не хочет скандалить". Впрочем, разговор с ним продлился недолго, потому что он положил трубку.

В связи со всем вышесказанным, автор поста обратился к СБУ.

"Служба безопасности Украины, было бы здорово если бы вы тоже набрали", — пишет воин.

Ранее мы писали, что в убежища Киева закупили барабанов на 900 тысяч гривен. Возник настоящий скандал.

Напомним, что еще одна известная сепаратистка уже давно находится в плену у ВСУ. Её раненой подобрали наши воины еще в начале полномасштабного вторжения.