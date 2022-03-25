Известная снайперша боевиков "ДНР" "Багира" попала в плен: "Наши меня просто бросили"
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Снайперша сепаратистов ранена, ей оказали медицинскую помощь
Снайперша боевиков "ДНР" с позывным "Багира" 24 марта попала в плен к украинским военным.
Об этом сообщил украинский волонтер Влад Иванов.
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Волонтер сообщил, что снайперша сепаратистов ранена, ей оказали медицинскую помощь.
Он уточняет, что "Багира" по состоянию на 24.03.2022 находится в плену у ВСУ, она ранена и медицинская помощь оказана. По данным украинской разведки, снайпер "ДНР" с 2014 года прошла служит в составе подразделений "НМ ДНР". На ее счету немало загубленных жизней как военнослужащих ВС Украины, так и мирного, неугодного властям "ДНР", населения Донбасса — около 40 человек.
Волонтер отмечает, что "Багира" идет на контакт и сотрудничает со следственными органами Украины. Также она передает привет "командиру взвода "ДНР" старшому лейтенанту Зуйко/Сметаниной Елене Сергеевне "Гюрза"". Так, "Багира" отмечает:
"Бросили. Зная, что я ранена и имея возможность забрать меня — просто решили слить, надеясь, что помру", — пожаловалась снайперша.
Напомним, что ранее российский военный сдал свой танк ВСУ. Он получил хорошие условия содержания. Также он получит 10 тысяч долларов после войны и возможность податься на гражданство.
Чтобы сдать военную технику, россияне могут обращаться в Телеграм-каналы Груз 200 и Ищи своих.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сдаться в плен российским военным.
Напоминаем, что сдаться можно:
- Вооруженным силам Украины,
- Силам теробороны Украины,
- Национальной полиции Украины,
- Службе безопасности Украины.
Телефоны для связи с украинскими военными — +380665803498 или +380931192984.
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