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Известная снайперша боевиков "ДНР" "Багира" попала в плен: "Наши меня просто бросили"

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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"Багира" сотрудничает с украинским следствием Новость обновлена 25 марта 2022, 14:10
"Багира" сотрудничает с украинским следствием

Снайперша сепаратистов ранена, ей оказали медицинскую помощь

Снайперша боевиков "ДНР" с позывным "Багира" 24 марта попала в плен к украинским военным.

Об этом сообщил украинский волонтер Влад Иванов.

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Волонтер сообщил, что снайперша сепаратистов ранена, ей оказали медицинскую помощь.

"Багира" пожаловалась на предательство боевиков
"Багира" пожаловалась на предательство боевиков

Он уточняет, что "Багира" по состоянию на 24.03.2022 находится в плену у ВСУ, она ранена и медицинская помощь оказана. По данным украинской разведки, снайпер "ДНР" с 2014 года прошла служит в составе подразделений "НМ ДНР". На ее счету немало загубленных жизней как военнослужащих ВС Украины, так и мирного, неугодного властям "ДНР", населения Донбасса — около 40 человек.

Волонтер отмечает, что "Багира" идет на контакт и сотрудничает со следственными органами Украины. Также она передает привет "командиру взвода "ДНР" старшому лейтенанту Зуйко/Сметаниной Елене Сергеевне "Гюрза"". Так, "Багира" отмечает:

"Бросили. Зная, что я ранена и имея возможность забрать меня — просто решили слить, надеясь, что помру", — пожаловалась снайперша.

Напомним, что ранее российский военный сдал свой танк ВСУ. Он получил хорошие условия содержания. Также он получит 10 тысяч долларов после войны и возможность податься на гражданство.

Чтобы сдать военную технику, россияне могут обращаться в Телеграм-каналы Груз 200 и Ищи своих.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сдаться в плен российским военным.

Напоминаем, что сдаться можно:

  • Вооруженным силам Украины,
  • Силам теробороны Украины,
  • Национальной полиции Украины,
  • Службе безопасности Украины.

Телефоны для связи с украинскими военными — +380665803498 или +380931192984.

Теги:
#Россия #Война #ДНР
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