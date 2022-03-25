Укр

Российские военные могут сдаться в плен и сохранить себе жизнь: как это правильно сделать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
189
Чтобы сохранить жизнь, россиянам предлагают сдаться Новость обновлена 25 марта 2022, 08:47
Чтобы сохранить жизнь, россиянам предлагают сдаться

Подробная инструкция для российских оккупантов.

Солдатам из армии рф, которые не хотят продолжать воевать, украинская сторона предлагает добровольно сложить оружие. Взамен им гарантируется безопасность, нормальные условия жизни в плену и даже денежное вознаграждение. Исходя из того, что один из российских танкистов уже воспользовался этой возможностью, сдав свой танк ВСУ, "Телеграф" решил напомнить оккупантам, как правильно сдаваться в плен в Украине.

Кому можно сдаться:

  • Вооруженным силам Украины,
  • Силам теробороны Украины,
  • Национальной полиции Украины,
  • Службе безопасности Украины.

Как правильно сдаваться в плен:

  • Отбросить в сторону оружие
  • Встать прямо
  • Поднять вверх руки или белый флаг
  • Громко кричать "Сдаюсь!"
  • Если сдается группа военнослужащих или подразделение, то нужно сложить все оружие перед собой на достаточном расстоянии. Стать перед военной техникой, которая должна быт заглушена и не в боевом положении. Чтобы уведомить украинску сторону о сложении оружия, можно оправить переговорщика (без оружия и с поднятыми руками или белым флагом).
  • Телефоны для связи с украинскими военными — +380665803498 или +380931192984
  • Телеграм-каналы: "Груз 200" и "Ищи своих"

Гарантии для военных:

Конец плена:

  • Военнопленные освобождаются и возвращаются в свою страну после прекращения боевых действий.
  • Ни один возращенных военнопленный не может быт использован на действительной военной службе.
  • Ценные предметы и деньги, временно конфискованные у военнопленных, будут им возвращены.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские военные взяли в плен российского подполковника, начальника группы информационно-психологического противодействия Александра Кошеля. Стоит отметить, что при личном осмотре у него были обнаружены трусы и носки ВСУ.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Плен
Зверства российских нацистов в Мариуполе Зеленский сравнивает с Будапештским гетто
Политика
Зеленский доходчиво объяснил премьеру Венгрии масштабы катастрофы в Мариуполе, сравнив ее с Холокостом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зверства российских нацистов в Мариуполе Зеленский сравнивает с Будапештским гетто
Зеленский доходчиво объяснил премьеру Венгрии масштабы катастрофы в Мариуполе, сравнив ее с Холокостом
Дата публикации
Категория
Центр Харькова теперь выглядит так. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Сгоревший рынок, разрушенный центр и развалины вместо домов: военный Харьков в объективе "Телеграфа" (фото)
Дата публикации
Категория
Некоторые снаряды срабатывают, а некоторые приходится ликидировать специалистам
Большинство из российских "высокоточных" ракет либо не взлетают, либо не попадают в цель, - Reuters
Дата публикации
Категория
Карабах
В Карабахе вновь война? Что говорят в Армении и Азербайджане
Дата публикации
Категория
Полномасштабное российское вторжение длится уже 30 дней
Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрелы украинских городов, российские корабли идут на дно