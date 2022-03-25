Российские военные могут сдаться в плен и сохранить себе жизнь: как это правильно сделать

Подробная инструкция для российских оккупантов.

Солдатам из армии рф, которые не хотят продолжать воевать, украинская сторона предлагает добровольно сложить оружие. Взамен им гарантируется безопасность, нормальные условия жизни в плену и даже денежное вознаграждение. Исходя из того, что один из российских танкистов уже воспользовался этой возможностью, сдав свой танк ВСУ, "Телеграф" решил напомнить оккупантам, как правильно сдаваться в плен в Украине.

Кому можно сдаться:

Вооруженным силам Украины,

Силам теробороны Украины,

Национальной полиции Украины,

Службе безопасности Украины.

Как правильно сдаваться в плен:

Отбросить в сторону оружие

Встать прямо

Поднять вверх руки или белый флаг

Громко кричать "Сдаюсь!"

Если сдается группа военнослужащих или подразделение, то нужно сложить все оружие перед собой на достаточном расстоянии. Стать перед военной техникой, которая должна быт заглушена и не в боевом положении. Чтобы уведомить украинску сторону о сложении оружия, можно оправить переговорщика (без оружия и с поднятыми руками или белым флагом).

Телефоны для связи с украинскими военными — +380665803498 или +380931192984

или Телеграм-каналы: "Груз 200" и "Ищи своих"

Гарантии для военных:

Амнистия тем, кто добровольно сложил оружие и сдал военную технику. Более того, в Минобороны Украины россиянам предлагают дополнительное денежное вознаграждение за технику и оружие.

Телефонный звонок родным и близким.

Конец плена:

Военнопленные освобождаются и возвращаются в свою страну после прекращения боевых действий.

Ни один возращенных военнопленный не может быт использован на действительной военной службе.

Ценные предметы и деньги, временно конфискованные у военнопленных, будут им возвращены.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские военные взяли в плен российского подполковника, начальника группы информационно-психологического противодействия Александра Кошеля. Стоит отметить, что при личном осмотре у него были обнаружены трусы и носки ВСУ.