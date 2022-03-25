Российские военные могут сдаться в плен и сохранить себе жизнь: как это правильно сделать
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 189
Подробная инструкция для российских оккупантов.
Солдатам из армии рф, которые не хотят продолжать воевать, украинская сторона предлагает добровольно сложить оружие. Взамен им гарантируется безопасность, нормальные условия жизни в плену и даже денежное вознаграждение. Исходя из того, что один из российских танкистов уже воспользовался этой возможностью, сдав свой танк ВСУ, "Телеграф" решил напомнить оккупантам, как правильно сдаваться в плен в Украине.
Кому можно сдаться:
- Вооруженным силам Украины,
- Силам теробороны Украины,
- Национальной полиции Украины,
- Службе безопасности Украины.
Как правильно сдаваться в плен:
- Отбросить в сторону оружие
- Встать прямо
- Поднять вверх руки или белый флаг
- Громко кричать "Сдаюсь!"
- Если сдается группа военнослужащих или подразделение, то нужно сложить все оружие перед собой на достаточном расстоянии. Стать перед военной техникой, которая должна быт заглушена и не в боевом положении. Чтобы уведомить украинску сторону о сложении оружия, можно оправить переговорщика (без оружия и с поднятыми руками или белым флагом).
- Телефоны для связи с украинскими военными — +380665803498 или +380931192984
- Телеграм-каналы: "Груз 200" и "Ищи своих"
Гарантии для военных:
- Амнистия тем, кто добровольно сложил оружие и сдал военную технику. Более того, в Минобороны Украины россиянам предлагают дополнительное денежное вознаграждение за технику и оружие.
- Телефонный звонок родным и близким.
Конец плена:
- Военнопленные освобождаются и возвращаются в свою страну после прекращения боевых действий.
- Ни один возращенных военнопленный не может быт использован на действительной военной службе.
- Ценные предметы и деньги, временно конфискованные у военнопленных, будут им возвращены.
Как сообщал "Телеграф", ранее украинские военные взяли в плен российского подполковника, начальника группы информационно-психологического противодействия Александра Кошеля. Стоит отметить, что при личном осмотре у него были обнаружены трусы и носки ВСУ.
- Дата публикации
-
- Категория
-