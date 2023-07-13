Работал на ФСБ и корректировал ракетные удары: СБУ взялась за администратора Telegram-канала

Блогер неоднократно участвовал в подготовке заказных сюжетов для россТВ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении администратору пропагандистского Telegram-канала Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый"), который был агентом ФСБ и корректировал ракетные удары рф по украинским городам.

Об в этом в четверг, 13 июля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина работает на ФСБ в роли внештатного журналиста российского пропагандистского агентства "РИА-Новости". От правосудия он скрывается во временно оккупированном Донецке.

"По указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины. Для этого создал прокремлевский Телеграмм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей", — говорится в сообщении.

Среди подписчиков ТГ-канала он искал информаторов, собирал информацию о местах базирования Сил обороны и локациях критической инфраструктуры Украины.

"Задокументировано, что один из таких сторонников рашизма передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами С-300 осенью 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок", — пишут в пресс-службе.

С "Лохматым" негласно сотрудничал также житель Закарпатья. Он сообщал блогеру месторасположения воинских частей, расположенных на территории региона. Также подозреваемый неоднократно участвовал в подготовке заказных сюжетов для россТВ из временно оккупированных территорий Украины.

Сергей Лебедев в своих материалах открыто поддерживал вооруженную агрессию россии и дискредитировал высшее военно-политическое руководство нашего государства.

Учитывая ряд собранных против блогера доказательств, ему было сообщено о подозрении по двум статьям:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Отмечается, что пропагандист скрывается на востоке Украины от правосудия. Однако комплексные меры по привлечению его к ответственности продолжаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Звенигородского райсуда Черкасской области получила подозрение от Службы безопасности Украины за оправдывание военных преступлений российских оккупантов. Теперь она может оказаться за решеткой на срок до восьми лет.