Перешкоджав діяльності ЗСУ: у Луцьку засудили адміна Telegram-каналу про повістки
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Чоловік отримав п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном у два роки
У місті Луцьку, де було розроблено комплекс для визначення точних координат російської арти "Сова", відбулося засідання суду з зовсім "непатріотичного" приводу: допомоги ухилянтам від армії.
Саме так було оцінено діяльність адміністратора Telegram-каналу "Де роздають повістки", який повідомляв користувачам локацію співробітників ТЦК.
Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу.
Як виявилося під час засідання, у групі розміщувалися дані про час та місце вручення повісток працівниками Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що, за даними слідства, нібито дозволяло призовникам уникати виконання військового обов'язку.
Адміністратору Telegram-каналу швидко закрили доступ до мережі, після чого правоохоронні органи провели обшук у його будинку та висунули звинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.
Протягом місяця йому було оголошено вирок, згідно з яким адмін отримав п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном на два роки.
Раніше "Телеграф" писав, що згідно з результатами опитування, багато українців не підтримують посилення мобілізації та відповідальності за ухилення від неї.