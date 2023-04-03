Чи потрібно примусово мобілізувати ухилістів: українці дали несподівану відповідь

Українці проти того, щоби якось змінювати відповідальність за ухилення від мобілізації

Голова "Слуги народу" Давид Арахамія раніше заявив, що в Україні можуть посилити мобілізацію через загрози з боку Білорусі. Також влада хоче посилити відповідальність за ухилення від мобілізації, але опитування українців дало несподіваний результат — більшість не підтримує таких заходів.

Про це йдеться в опитуванні Active Group. Загалом 51,9% опитаних сказали, що не підтримують посилення мобілізації та відповідальності за ухилення від неї.

За словами Давида Арахамії, ЗСУ потрібні ще 8 бригад, щоб контролювати цю лінію фронту. А член Комітету ВР з питань нацоборони Федір Вениславський заявив, що повістки можуть надсилати через месенджери, а дані ухилянтів хочуть зробити публічними.

Водночас аграрії б’ють на сполох через мобілізацію. Чим більше чоловіків закликають на фронт, тим менше залишається механізаторів, водіїв та тваринників. Директор агропідприємства у Тернопільській області Володимир Улич заявив, що необхідно бронювати співробітників агропідприємств із площею посівних до 1 тис. га. В даний час сільгосппідприємства, які отримали право на бронювання, можуть залишити не більше половини працівників, і вони мають бути старшими за 35 років.

Що про це думають українці

Дані опитування свідчать про те, що більшість українців проти того, щоб посилювати чи послаблювати відповідальність за ухилення від мобілізації, а саме:

однозначно посилювати — 16,39%

швидше посилювати — 17,1%

залишити без змін — 31,8%

швидше послаблювати — 13,3%

однозначно послаблювати — 7,2%

важко відповісти — 14,4%

Також 43,1% опитаних сказали, що серед їхніх знайомих та родичів є деякі чоловіки, які не хочуть служити у ЗСУ з різних причин. У 23,8% опитаних багато знайомих ухилянтів, а 19,3% зовсім не знають таких.

На запитання про те, чи потрібно мобілізувати таких людей більшість респондентів, а саме 30,1% відповіли, що, швидше за все, не потрібно. Однозначно "за" мобілізацію ухилянтів виступили 11,6% опитаних, а категорично проти висловилися 21,8% українців. Опитування було проведено серед 600 українців віком від 18 років та старше 1 квітня 2023 року компанією Active Group.

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