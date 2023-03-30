Дошка ганьби? У Зеленського хочуть створити публічний реєстр ухилянтів від мобілізації

Законопроект ще не зареєстрований у ВР

В Україні взялися за вирішення проблем, пов’язаних з мобілізацією. І після резонансної новини про можливе розсилання повісток через месенджери у Верховній Раді вигадали, як впливати на ухилістів.

Про це розповів нардеп, член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента у парламенті Федір Вениславський в ефірі національного телемарафону.

За його словами, він зараз працює над законопроектом про реєстр "ухилянтів", сенс якого полягає в тому, щоб оприлюднити особисті дані громадянина, який не реагує на повістки. Тобто, якщо військовозобов’язаний був проінформований про необхідність прийти у військкомат, але не з’явився, наприклад, двічі поспіль, то ТЦК має право оприлюднити особисті дані. Йдеться про ім’я, прізвище та інше.

"Якщо людина була належним чином, можливо, через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до ТЦК, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину", — заявляє Вениславський.

За задумом нардепа, така "дошка ганьби" створюватиме "певний громадський тиск" на ухилянта, і після того, як військовозобов’язаний чоловік виконає своє зобов’язання, інформацію з реєстру вилучать.

Варто зазначити, що поки що документ ще не зареєстрований у ВР.

Нагадаємо, що 29 березня Вениславський повідомив про ідею розсилати чоловікам повістки через месенджери. Він наголосив, що база мобільних номерів вже практично сформована.

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