Нужно ли принудительно мобилизовывать уклонистов: украинцы дали неожиданный ответ

Украинцы против того, чтобы как-то менять ответственность за уклонение от мобилизации

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия ранее заявил, что в Украине могут усилить мобилизацию из-за угроз со стороны Беларуси. Также власти хотят усилить ответственность за уклонение от мобилизации, но опрос украинцев дал неожиданный результат — большинство не поддерживает такие меры.

Об этом сказано в опросе Active Group. В общей сложности 51,9% опрошенных сказали, что не поддерживают усиление мобилизации и ответственности за уклонение от нее.

По словам Давида Арахамии, ВСУ нужны еще 8 бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. А член Комитета ВР по вопросам нацобороны Федор Вениславский заявил, что повестки могут отправлять через мессенджеры, а данные уклонистов хотят сделать публичными.

Вместе с тем аграрии бьют тревогу из-за мобилизации. Чем больше мужчин призывают на фронт, тем меньше остается механизаторов, водителей и животноводов. Директор агропредприятия в Тернопольской области Владимир Улич заявил, что нужно бронировать сотрудников агропредприятий с площадью посевных до 1 тыс. Га. В настоящее время сельхозпредприятия, получившие право на бронирование, могут оставить не более половины работников, и они должны быть старше 35 лет.

Что об этом думают украинцы

Данные опроса свидетельствую о том, что большинство украинцев против того, чтобы усиливать или послаблять ответственность за уклонение от мобилизации, а именно:

однозначно усиливать — 16,39%

скорее усиливать — 17,1%

оставить без изменений — 31,8%

скорее ослаблять — 13,3%

однозначно ослаблять — 7,2%

затрудняюсь ответить — 14,4%

Также 43,1% опрошенных сказали, что среди их знакомых и родственников есть некоторые мужчины, которые не хотят служить в ВСУ по разным причинам. У 23,8% опрошенных много знакомых уклонистов, а 19,3% вовсе не знают таких.

На вопрос о том, нужно ли мобилизовать таких людей большинство респондентов, а именно 30,1% ответили, что скорее всего не нужно. Однозначно "за" мобилизацию уклонистов выступили 11,6% опрошенных, а категорически "против" высказались 21,8% украинцев. Опрос был проведен среди 600 украинцев в возрасте от 18 лет и старше 1 апреля 2023 года компанией Active Group.

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