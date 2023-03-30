Доска позора? У Зеленского хотят создать публичный реестр уклонистов от мобилизации
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Законопроект еще не зарегистрирован в ВР
В Украине взялись за решение проблем связанных с мобилизацией. И после резонансной новости о возможной рассылке повесток через мессенджеры в Верховной Раде придумали, как влиять на уклонистов.
Об этом рассказал нардеп, член комитета Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский в эфире национального телемарафона.
По его словам, он сейчас работает над законопроектом о реестре "уклонистов", смысл которого состоит в том, чтобы обнародовать личные данные гражданина, не реагирующего на повестки. То есть, если военнообязанный был проинформирован о необходимости прийти в военкомат, но не явился, например, дважды подряд, то ТЦК имеет право обнародовать его личные данные. Речь идет об имени, фамилии и прочем.
"Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в ТЦК, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свой конституционный долг защищать Родину", — заявляет Вениславский.
По замыслу нардепа, такая "доска позора" будет создавать "определенное общественное давление" на уклониста, и после того, как военнообязанный мужчина выполнит свое обязательство, информацию из реестра изымут.
Стоит отметить, что пока документ еще не зарегистрирован в ВР.
Напомним, что 29 марта Вениславский сообщил об идее рассылать мужчинам повестки через мессенджеры. Он отметил, что база мобильных номеров уже практически сформирована.
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