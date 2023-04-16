Препятствовал деятельности ВСУ: в Луцке осудили админа Telegram-канала о повестках в армию

Мужчина получил пять лет заключения с испытательным сроком в два года

В городе Луцке, где был разработан комплекс для определения точных координат русской арты "Сова", состоялось заседание суда по совершенно "непатриотическому" поводу: помощи уклоняющимся от армии.

Именно так была оценена деятельность администратора Telegram-канала "Где раздают повестки", сообщавшего пользователям локацию сотрудников ТЦК.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала.

Как выяснилось на заседании, в группе размещались данные о времени и месте вручения повесток работниками Волынского территориального центра комплектования и социальной поддержки, что, по данным следствия, якобы позволяло призывникам избегать выполнения воинского долга.

Администратору Telegram-канала быстро закрыли доступ в сеть, после чего правоохранительные органы провели обыск в его доме и предъявили обвинения в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

В течение месяца ему был оглашен приговор, согласно которому админ получил пять лет заключения с испытательным сроком в два года.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно результатам опроса многие украинцы не поддерживают усиление мобилизации и ответственности за уклонение от нее.